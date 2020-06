Mundo México tem aumento recorde de casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Imagem aérea da Cidade do México Foto: Reprodução Imagem aérea da Cidade do México. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O número de novas infecções pelo coronavírus no México registradas na quinta-feira (04) ultrapassou o recorde estabelecido no dia anterior, e as autoridades relataram mais 816 mortes.

O país tem 105.680 casos confirmados de Covid-19 e 12.545 óbitos provocados pela doença. As autoridades de saúde disseram que os dados incluem muitas mortes que ocorreram semanas atrás e agora foram contabilizadas.

O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador defendeu a maneira como o governo está lidando com a pandemia.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Mundo