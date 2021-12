Política Governo passa a exigir quarentena de viajantes não vacinados que chegarem por via aérea ao Brasil

9 de dezembro de 2021

Foto: Reprodução

A partir de sábado (11), os viajantes que entrarem no Brasil por via aérea precisarão apresentar teste negativo para a Covid-19 e comprovante de vacinação. Quem não estiver imunizado precisará fazer quarentena de cinco dias na cidade de destino.

As regras foram publicadas na edição desta quinta-feira (09) do Diário Oficial da União e valem para brasileiros e estrangeiros. Até agora, para entrar no Brasil, todos os viajantes precisavam apresentar apenas a Declaração de Saúde do Viajante, que pode ser preenchida no site da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), e um exame RT-PCR negativo realizado até 72 horas antes do embarque.

Para as pessoas que entram no Brasil por terra, o comprovante de vacinação só é exigido para quem não apresentar o teste negativo de Covid-19. Essa exigência não vale para moradores de cidades-gêmeas (aquelas divididas por fronteiras, como Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, e Pedro Juan Caballero, no Paraguai), transportadores de carga, viajantes que vêm do Paraguai e pessoas em situação de vulnerabilidade ou afetadas por crises humanitárias.

Segundo anúncio feito pelo governo na terça-feira (07), a ideia é promover uma “reabertura das fronteiras” em razão dos índices atuais de vacinação da população brasileira.

