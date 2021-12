Brasil Segunda parcela do Auxílio Brasil começa a ser paga nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2021

O Auxílio Brasil começou a ser pago em novembro Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil O Auxílio Brasil começou a ser pago em novembro. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A segunda parcela do Auxílio Brasil começa a ser paga nesta sexta-feira (10). Os primeiros beneficiários são aqueles com NIS (Número de Inscrição Social) com final 1. O pagamento termina no dia 23 deste mês para os beneficiários com NIS com final 0.

O Auxílio Brasil começou a ser pago em novembro para as 14,5 milhões de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família, que foi extinto. O valor médio no mês passado foi de R$ 224,41 por família.

Em dezembro, cerca de 13 milhões de pessoas receberão um complemento para alcançar o benefício de R$ 400. O pagamento mínimo de R$ 400 em dezembro foi garantido por meio de uma medida provisória editada na terça-feira (07).

