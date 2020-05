Política Governo pede ao Supremo que suspenda depoimento do ministro da Educação

Por Redação O Sul | 28 de Maio de 2020

Ministro da Educação defendeu a prisão de ministros do Supremo, chamados por ele de "vagabundos" Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Ministro da Educação defendeu a prisão de ministros do Supremo, chamados por ele de "vagabundos". (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O ministro da Justiça, André Luiz Mendonça, informou em uma rede social nesta quarta-feira (27) ter entrado com um habeas corpus preventivo no STF (Supremo Tribunal Federal) para tentar suspender o depoimento do ministro da Educação, Abraham Weintraub, à PF (Polícia Federal).

Na reunião ministerial de 22 de abril, cujo conteúdo se tornou conhecido na semana passada, Weintraub defendeu a prisão de ministros do STF, chamados por ele de “vagabundos”. “Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF”, declarou o ministro na ocasião.

O Supremo determinou que Weintraub preste depoimento sobre o episódio, mas o ministro da Justiça pediu que o ministro da Educação seja excluído do inquérito. André Mendonça argumenta que não existe relação entre o objeto do inquérito, que apura ameaças ao tribunal e a disseminação de fake news, e o exercício da liberdade de expressão.

