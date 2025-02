Economia Governo pode abrir crédito extraordinário para outras áreas como fez com o Plano Safra, diz o ministro da Fazenda

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2025

Segundo ministro, porém, não há neste momento nada que preocupe. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nessa segunda-feira (24) que o governo federal pode ter de abrir crédito extraordinário para outros setores diante das restrições de execução orçamentária.

Em entrevista a jornalistas durante evento em São Paulo, Haddad afirmou que a mesma solução encontrada para o Plano Safra na semana passada pode ser tomada em outras áreas.

“Isso foi feito com o Plano Safra, pode ter que ser feito em outras [áreas], mas neste momento não tem nada no radar que nos preocupe. Até porque o Congresso tem manifestado preocupação e deve aprovar o Orçamento brevemente depois do Carnaval”, afirmou.

Na última sexta (21), Haddad anunciou que o governo federal editaria uma medida provisória abrindo crédito extraordinário em torno de R$ 4 bilhões para cobrir as linhas suspensas do Plano Safra 2024/2025.

A declaração veio um dia após o governo paralisar temporariamente linhas subsidiadas de crédito do plano com a justificativa que a alta da taxa básica de juros elevou o custo de equalização.

Na entrevista dessa segunda, Haddad disse que, como a LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2025 ainda não foi apreciada pelo Congresso Nacional, a execução de despesas é dificultada, em função de regras rígidas.

Sobre a solução para o Plano Safra, Haddad disse que se reuniu com deputados da FPA (Frente Parlamentar da Agropecuária) e conseguiu achar um caminho satisfatório para que não houvesse descontinuidade nas linhas de crédito.

Plano Safra

O Plano Safra é um grande apoio ao setor agrícola brasileiro. Ele oferece aos produtores acesso a linhas de crédito para investimento e custeio da produção com taxas de juros reduzidas, além de outros benefícios como prazos mais longos e carência para pagamento.

Com o Plano Safra, os produtores rurais têm mais facilidade para investir em tecnologias e equipamentos modernos. Isso aumenta a produtividade e a eficiência da produção, gerando mais empregos e renda no campo.

Além disso, a produção de alimentos, energias renováveis e outros produtos da cadeia de suprimentos é estimulada, contribuindo com a economia do país e para a geração de divisas com as exportações.

Já para a economia brasileira como um todo, o Plano Safra é importante porque o setor agrícola é um dos principais motores do crescimento do país, contribuindo significativamente com PIB.

O fortalecimento do setor agrícola por meio do Plano Safra tem efeito direto na economia. Isso porque ele aumenta a produção e a oferta de alimentos, além de beneficiar outras atividades econômicas, como a indústria, a logística, entre outros. (Folha de S.Paulo)

