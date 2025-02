Economia Ministro do Trabalho diz que o Brasil abriu mais de 100 mil vagas de emprego em janeiro

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2025

Os dados do Novo Caged de janeiro serão divulgados nesta quarta-feira (26). (Foto: EBC)

O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, adiantou nessa segunda-feira (24) que o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de janeiro de 2025 registrou a criação de mais de 100 mil vagas de em janeiro.

Ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente, Geraldo Alckmin, participou, no Estaleiro Rio Grande, localizado às margens do canal de acesso à Lagoa dos Patos, de evento da Transpetro, subsidiária da Petrobras, e o consórcio formado pelos estaleiros Rio Grande e Mac Laren para assinatura do contrato para a aquisição de quatro navios da classe handy, com valor de US$ 69,5 milhões por embarcação. Os navios serão utilizados para o transporte de derivados de petróleo na costa brasileira.

Durante a cerimônia, Marinho adiantou que os dados do Novo Caged de janeiro, que serão divulgados nesta quarta-feira (26), apontam para um saldo de mais de 100 mil empregos formais gerados no mês. “O governo do presidente Lula está reconstruindo o Brasil, retomando as políticas sociais e gerando emprego de qualidade e de boa remuneração, ajudando no crescimento da economia”, ressaltou Marinho, que também defendeu o aumento de empregos na indústria naval. O ministro espera que o saldo de emprego em 2025 seja positivo como ocorreu no ano de 2024, quando foram gerados 1,7 milhão de empregos no ano, um crescimento de 16,5% em relação ao saldo registrado de 2023.

Segundo o presidente Lula, a Petrobras foi “demonizada”. “Mas eles perceberam que não podem acabar com a Petrobras. E estamos recuperando a Petrobras e a indústria naval. Se esse país não tivesse a Petrobras, estaríamos importando petróleo”, disse Lula, afirmando que a economia do país está crescendo e gerando empregos.

A licitação foi lançada em julho de 2024 e faz parte do Programa de Renovação e Ampliação de Frota da companhia. De acordo com a Petrobras, os novos equipamentos irão ampliar a capacidade de atendimento da Transpetro à Petrobras, reduzindo a necessidade de afretamento desse tipo de unidade pela petrolífera.

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, destacou a importância de ampliar a frota própria de navios e reduzir os custos com afretamentos, devido à previsão de aumento da produção e da capacidade de refino da empresa nos próximos anos. “Estamos contratando 44 embarcações, que serão fundamentais para apoiar nossas operações. Todas já estão contratadas ou estão em processo de licitação. São investimentos de R$23 bilhões, um forte incentivo para o desenvolvimento da indústria naval nacional”, disse Chambriard.

O presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, ressaltou que essa é apenas a primeira contratação prevista pela companhia. “Pretendemos lançar futuramente licitações para contratar pelo menos mais 13 embarcações até 2026, ampliando a capacidade logística da Transpetro em até 25%”, afirmou.

