Notas Brasil Governo prorroga vencimento de débitos com o Incra

Por Redação O Sul | 27 de março de 2020

O governo federal prorrogou o prazo de vencimento dos débitos no âmbito do Incra como medida de enfrentamento aos efeitos da pandemia de covid-19 no país. A prorrogação se estende à concessão de crédito de instalação, títulos de domínio e parcelamentos administrativos vencidos a partir de 4 de fevereiro, quando começou a vigorar a emergência em saúde.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil

Deixe seu comentário