Economia Governo publica decreto que antecipa o 13º salário dos segurados do INSS

Por Redação O Sul | 5 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Para quem recebe até um salário mínimo, as parcelas serão liberadas a partir de 25 de maio e 25 de junho. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo federal antecipou o 13º salário dos aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Com o adiantamento da gratificação para mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas, o governo deve gastar R$ 62,6 bilhões.

Diferentemente do que aconteceu em 2022 e 2021, quando os pagamentos foram feitos nos calendários de abril e maio, neste ano os depósitos aos beneficiários serão feito em maio e junho, segundo o calendário habitual de pagamentos do INSS.

Recebem esse abono, chamado popularmente de 13º, segurados que tenham recebido neste ano aposentadorias, pensão por morte, auxílio por incapacidade temporária, auxílio acidente ou auxílio-reclusão.

Calendário

Para quem recebe até um salário mínimo, as parcelas serão liberadas a partir de 25 de maio e 25 de junho, respectivamente.

Para este grupo, vale o piso previdenciário que passou a ser de R$ 1.320 em 1º maio.

Até um salário mínimo

— Final do NIS 1: 1ª parcela em 25 de maio e 2ª em 26 de junho;

— Final do NIS 2: 1ª parcela em 26 de maio e 2ª em 27 de junho;

— Final do NIS 3: 1ª parcela em 29 de maio e 2ª em 28 de junho;

— Final do NIS 4: 1ª parcela em 30 de maio e 2ª em 29 de junho;

— Final do NIS 5: 1ª parcela em 31 de maio e 2ª em 30 de junho;

— Final do NIS 6: 1ª parcela em 1 de junho e 2ª em 3 de julho;

— Final do NIS 7: 1ª parcela em 2 de junho e 2ª em 4 de julho;

— Final do NIS 8: 1ª parcela em 5 de junho e 2ª em 5 de julho;

— Final do NIS 9: 1ª parcela em 6 de junho e 2ª em 6 de julho;

— Final do NIS 0: 1ª parcela em 7 de junho e 2ª em 7 de julho.

Para quem recebe acima até um salário mínimo, a liberação acontece a partir de 1º de junho, seguindo calendário do número final do benefício.

Acima de um salário mínimo

Final do NIS 1 e 6: 1ª parcela em 1º de junho e 2ª em 3 de julho;

Final do NIS 2 e 7: 1ª parcela em 2 de junho e 2ª em 4 de julho;

Final do NIS 3 e 8: 1ª parcela em 5 de junho e 2ª em 5 de julho;

Final do NIS 4 e 9: 1ª parcela em 6 de junho e 2ª em 6 de julho;

Final do NIS 5 e 0: 1ª parcela em 7 de junho e 2ª em 7 de julho.

Para saber o dia correto do seu pagamento, você primeiro precisa saber o número do seu benefício.

Cada benefício pago pelo INSS é composto por uma numeração única e segue um padrão de 10 dígitos no seguinte formato:

Número do Benefício: 999.999.999-9

O dígito que vale para saber a data certa para receber é o que está destacado acima, ou seja, o penúltimo número – ou o número final do benefício sem o dígito.

Além dessa informação, também é necessário saber se o benefício é de até um salário mínimo ou acima dele.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/governo-publica-decreto-que-antecipa-o-13o-salario-dos-segurados-do-inss/

Governo publica decreto que antecipa o 13º salário dos segurados do INSS

2023-05-05