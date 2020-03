Brasil Governo publica portaria sobre o fechamento parcial da fronteira do Brasil com a Venezuela

Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

Foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira (18) a portaria que determina o fechamento parcial da fronteira do Brasil com a Venezuela, em Roraima, como medida para conter o avanço do novo coronavírus.

O anúncio da medida havia sido feito na terça-feira (17) pelo presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a portaria, a restrição de estrangeiros oriundos da Venezuela vale pelo prazo de 15 dias. A barreira se refere à entrada de pessoas por rodovias ou meios terrestres. O tráfego de mercadorias continua liberado.

“Não é um fechamento total. O tráfego de mercadorias vai continuar acontecendo. Porque separa Roraima. Se você fecha o tráfego com a Venezuela, a economia de Roraima desanca. A mesma coisa a Venezuela em parte também tem esse tráfego de mercadorias conosco. Não tem como tomar medidas radicais. Não vai dar certo”, disse Bolsonaro.

