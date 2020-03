O Ministério da Saúde brasileiro admitiu a falta de testes para a confirmação do coronavírus no Brasil e no mundo. Como resposta à demanda, segundo a pasta, a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) entregou 5,5 mil testes e promete 40 mil extras em abril, além dos outros 30 mil já disponibilizados no início deste mês.

“A Fiocruz já se comprometeu em aumentar a produção. Hoje [terça] entregou 5,5 mil testes e ela se comprometeu já em abril a fazer uma entrega de 40 mil. E também se comprometeu ao longo dos próximos três, quatro meses, produzir mais de 1 milhão de testes”, disse Júlio Croda, diretor do departamento de Vigilância em Saúde.

Com relação às novas tecnologias apresentadas por outros países, como testes rápidos para o diagnóstico, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou, em entrevista coletiva, que “está trabalhando com algumas soluções para aumentar e muito a produção de kits”, mas que “não é um processo simples, não é uma coisa ‘faz-se a luz e a luz se fez’”.