Por Redação O Sul | 18 de março de 2020

O homem e a mulher foram encontrados em um posto de combustíveis Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, na noite de terça-feira (17), na BR-285, em São Borja, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul, um casal que fugiu de um hospital onde estava internado no município por suspeita de coronavírus.

Após ser acionada, a PRF localizou o casal e seu caminhão em um posto de combustíveis. O homem e a mulher admitiram a fuga e foram imediatamente reconduzidos ao hospital pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) com o apoio dos policiais.

O casal responderá pelo crime de infringir determinação do Poder Público para impedir a propagação de doença contagiosa.

