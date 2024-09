Brasil Governo quer aumentar pena de prisão para crimes ambientais

25 de setembro de 2024

As propostas de mudanças na legislação atual estão em análise na Casa Civil, que deve encaminhar o projeto ao Congresso Nacional. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil)

O Ministério da Justiça e Segurança Pública elaborou uma proposta que endurece as penas para crimes ambientais no País. Entre as medidas, estão o aumento da prisão para quem cometer crimes de desmatamento, queimadas e tráfico de animais silvestres, e a obrigação do pagamento de multa mesmo que o delito tenha sido culposo, ou seja, cometido sem intenção.

O texto foi elaborado em parceria com a Polícia Federal (PF), que avalia que as penas para crimes ambientais no país estão muito brandas, o que dificulta a repressão durante o agravamento desse tipo de criminalidade.

Por isso, o projeto altera e aumenta consideravelmente a pena prevista em 18 artigos da atual Lei de Crimes Ambientais, como os que tratavam, por exemplo, de incêndio florestal, desmatamento e garimpo.

O texto propõe uma série de alterações. Entre elas, estão as seguintes:

– a pena para quem destruir ou danificar floresta considerada preservação permanente sobe de 1 a 3 anos para 2 a 5 anos de prisão;

– a pena para o crime de desmatamento sobe de 2 a 4 anos para 3 a 6 anos; e pode aumentar se o crime ameaça a saúde pública ou atingir unidades de conservação e terras indígenas

– a pena para crime de incêndio em floresta ou qualquer outro tipo de vegetação nativa, que era de três a seis anos de prisão, sobe para 2 a 4 anos; ela também pode ser aumentada em até um terço se o crime for cometido, por exemplo, em uma unidade de conservação ou terra indígena;

– a pena para o crime de garimpo ilegal deixa de ser de seis meses a um ano e passa a ser de 2 a 5 anos de prisão;

obrigação de pagamento de multa mesmo que o crime tenha sido culposo, ou seja, cometido sem intenção;

a polícia pode passar a usar medidas especiais de investigação como interceptação telefônica e prisão preventiva nos inquéritos que apuram esse tipo de crime;

– a pena para quem matar ou capturar um animal silvestre deixa de ser de seis meses a um ano e passa para um ano a três meses de prisão; ela pode ser aumentada se a espécie estiver ameaçada de extinção;

– o crime de poluição passa a ter pena de 3 a 6 anos de prisão, ao invés de 1 a 4 anos. Se for provado que não houve a intenção de poluir, ela é de 1 a 2 anos, mais o pagamento de multa.

Com o aumento da pena de diversos delitos para mais de 4 anos, os suspeitos podem ser enquadrados na Lei de Organizações Criminosas, e responder também por esse crime. Além disso, a PF poderá usar outras ferramentas de investigação no caso, como interceptação telefônica e delação premiada.

As propostas de mudanças na legislação atual estão em análise na Casa Civil, que deve encaminhar o projeto ao Congresso Nacional.

O governo, no entanto, ainda discute a possibilidade de apresentar as alterações em formato de emenda a um projeto que já esteja tramitando no Legislativo, para ganhar tempo. Isso deve ser decidido na próxima semana.

Crimes graves

Na semana passada, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, fez um apelo para que o Judiciário trate os crimes ambientais com a gravidade que eles têm.

Durante reunião no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), do qual também é presidente, Barroso disse que recebeu uma ligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, manifestando preocupação com a impunidade em relação a esses delitos.

Lula esteva em Nova York esta semana, para participar da 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU). No discurso, nessa terça-feira (24), o titular do Planalto afirmou que não pretende se eximir da responsabilidade diante do avanço das queimadas e da estiagem histórica no País.

“Já fizemos muito, mas sabemos que é preciso fazer muito mais. Além de enfrentar o desafio da crise climática, lutamos contra quem lucra com a degradação ambiental. Não transigiremos com ilícitos ambientais, com o garimpo ilegal e com o crime organizado”, afirmou.

“É hora de enfrentar o debate sobre o ritmo lento da descarbonização do planeta e trabalhar por uma economia menos dependente de combustíveis fósseis”, completou. O presidente também conduziu uma reunião no Planalto com chefes dos Poderes sobre medidas para mitigar os efeitos dos crimes ambientais e das mudanças climáticas no País. As informações são do G1.

