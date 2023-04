Rio Grande do Sul Governo do RS lança nova marca com o conceito “O futuro nos une”

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2023

Compartilhe esta notícia:











Com as cores da bandeira estadual, a marca é exposta em diferentes versões, sempre contendo silhuetas em perfil entrelaçadas de três pessoas diferentes Foto: Divulgação Com as cores da bandeira estadual, a marca é exposta em diferentes versões, sempre contendo silhuetas em perfil entrelaçadas de três pessoas diferentes. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A nova marca do Governo do Estado do Rio Grande do Sul foi lançada, na última segunda-feira (10) em evento realizado no espaço Multiverso Experience, no Cais Mauá, em Porto Alegre. A nova identidade visual, que tem como conceito as pessoas no centro da gestão, traz ainda a frase “O futuro nos une”, que, de acordo com a agência, é inspirada no desejo dos gaúchos: um futuro melhor para si, para os filhos e para os netos.

Com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul, a marca é exposta em diferentes versões, sempre contendo silhuetas em perfil entrelaçadas de três pessoas diferentes, além de elementos textuais. Ela poderá ter, por exemplo, a identidade de mulheres, negros, idosos, crianças, indígenas, população LGBTQIA+ e portadores de necessidades especiais. “Este é um governo que coloca as pessoas em primeiro lugar. Que respeita as diferenças e potencializa a pluralidade, porque entende que isso nos faz mais fortes em um caminho para o futuro”, destaca a secretária de Comunicação, Tânia Moreira.

Nova marca

A nova marca tem mais de uma versão que apresentam três perfis de pessoas, sempre diferentes, com as cores da bandeira do Rio Grande do Sul, e o nome do Estado, as silhuetas e os elementos textuais são unidos em uma única área. Ela poderá ter, por exemplo, a identidade de mulheres, negros, idosos, crianças, indígenas, população LGBTQIA+ e portadores de necessidades especiais. E abaixo, aparece o conceito: O futuro nos une.

Marca anterior

No primeiro mandato, a identidade visual era simples, digital e contemporânea. Tinha apenas a contração RS para denominar o Estado e a mensagem “Novas façanhas”. Mostrava que havia desafios pela frente e não se podia mais apenas se orgulhar do passado, e sim construir um futuro com grandes e novas façanhas no presente, em alusão ao trecho do Hino do Rio Grande do Sul.

“O Estado vive outra agenda, projetamos o futuro, por isso agora temos capacidade de olhar para frente com mais confiança. O nosso desafio no governo passado era especialmente fiscal. O desafio do novo é performance. Mas, neste desafio, há dois fatores fundamentais. O primeiro é podermos olhar para frente, para o futuro. Outro fator fundamental são as pessoas.”, ressaltou o governador Eduardo Leite durante o lançamento..

“Entendemos que o Rio Grande do Sul precisa ser de todos, para todos, com todos os gaúchos. Sem deixar ninguém para trás. Todos esses gaúchos se movendo em direção ao futuro é o desejo deste novo governo, por isso, com alegria apresentamos a marca que sintetiza como queremos o Rio Grande”, explicou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/governo-r-nova-marca-futuro-nos-une/

Governo do RS lança nova marca com o conceito “O futuro nos une”

2023-04-13