Rio Grande do Sul Governo recebe doação de 60 mil máscaras de proteção facial

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2020

Entrega, acompanhada pelo governador Eduardo Leite e seu vice, representa uma ação conjunta da empresa Taurus, da UFRGS e das Forças Armadas. Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Entrega, acompanhada pelo governador Eduardo Leite e seu vice, representa uma ação conjunta da empresa Taurus, da UFRGS e das Forças Armadas. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O governo do Estado recebeu, na tarde desta quinta-feira (16), na sede da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, a doação de 9.660 máscaras de proteção facial (modelo face shield). A entrega representa uma ação conjunta da empresa Taurus, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e das Forças Armadas. Os EPIs (equipamentos de proteção individual) serão destinados a profissionais que estão na linha de frente do combate ao coronavírus no Estado.

“Sempre prezamos a participação da sociedade civil e da iniciativa privada em momentos como esse, de crise. A demonstração de empresas, de universidades e de órgãos federais mostra que estamos juntos nessa luta contra o coronavírus. Agradecemos e esperamos seguir contando com essas parcerias”, destacou o governador Eduardo Leite, que participou da entrega simbólica do equipamento.

As doações da sociedade civil são organizadas pelas secretarias de Governança e Gestão Estratégica e da Saúde e pela Defesa Civil. Outras 50 mil máscaras do mesmo modelo estão em produção, e a entrega deve ocorrer nos próximos dias. A capacidade de produção da empresa Taurus é de 2,5 mil unidades/dia. Com o apoio de outros parceiros, como as empresas Stihl, Souza Cruz, Randon e o Tribunal de Justiça do Estado, que colaborarão com verba, logística e matéria-prima, serão feitas mais 130 mil unidades nas próximas semanas, resultando em 190 mil máscaras doadas ao governo.

Além dessa entrega, a Defesa Civil já recebeu 140 unidades de máscaras do tipo face shield doadas pela Laiza Brothers In Arms e pela FCC de Campo Bom. Os protetores faciais serão distribuídos para hospitais e órgãos de segurança pública.

Os interessados em efetivar doações devem contatar a Central de Doações da Defesa Civil, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h, na avenida Borges de Medeiros, 1.501, no Centro Administrativo do Estado, em Porto Alegre. As doações devem ser agendadas previamente, evitando aglomerações e o deslocamento de pessoas, pelo telefone (51) 3288-6781.

