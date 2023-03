Política Governo reduz a zero os impostos para seis produtos industriais; veja quais

14 de março de 2023

O anúncio foi feito pelo vice-presidente e ministro de Desenvolvimento, Geraldo Alckmin. (Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

O governo anunciou a isenção de impostos para seis produtos industriais, incluindo aparelhos de pressão, equipamentos médicos e outros itens relacionados à saúde. A medida tem como objetivo reduzir os custos para os consumidores e melhorar o acesso aos produtos.

Além do aparelho de pressão, outros itens beneficiados são: máscaras de proteção, termômetros clínicos, oxímetros de pulso, sensores de glicose e seringas para insulina alem de produtos industriais. O anúncio foi feito pelo vice-presidente e ministro de Desenvolvimento, Geraldo Alckmin. Na lista também estão dois tipos de folhas de aço, chapas de alumínio e antenas para radar.

A medida tem validade até o dia nove de março de 2024, com possibilidade de renovação. A Câmara de Comércio Exterior, presidida por Alckmin, publicou a autorização no Diário Oficial. A redução a zero da alíquota está valendo desde o dia 10.

“Ao zerar o imposto de importação, que varia entre 12 e 16%, o Ministério confere à indústria uma economia para a aquisição desses itens – em especial indústrias que produzem itens de alto valor agregado, além de produtos médicos – e beneficia diretamente o consumidor final”, disse Alckmin, pelas redes sociais.

Em nota, o Ministério do Desenvolvimento diz que a decisão envolve itens “sem produção nacional” ou com produção interna que “não supre o mercado doméstico”. A finalidade, em última análise, é evitar o desabastecimento, segundo a pasta.

Leia itens que tiveram impostos zerados:

– Folha de aço com espessura de 0,20 mm e largura de 833 mm, apresentada em bobinas;

– Folha de aço não ligado (sem elementos químicos de liga);

– Chapa de alumínio de forma quadrada, com espessura igual ou superior a 6,00 mm, assim como aquelas com espessura inferior ou igual a 6,35 mm. A largura e comprimento precisam ser igual a 2560 mm;

– Chapa de alumínio apresentada em rolos, de espessura igual ou superior a 0,7 mm, além daquelas com espessura inferior ou igual a 0,75 mm. A largura deve ser de 2.600 mm;

– Antena parabólica rotativa para controle do tráfego aéreo de aeroportos e de vigilância de rotas aéreas;

– Aparelho portátil digital de pulso, utilizado para medir a pressão sanguínea e a pulsação.

Procurado, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) não respondeu sobre os impactos para o Tesouro, com perdas de arrecadação.

