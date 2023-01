Mundo Governo russo diz que doação de tanques alemães e americanos à Ucrânia trará “mais sofrimento” aos ucranianos

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2023

As doações de tanques fabricados na Alemanha e nos Estados Unidos à Ucrânia trarão “mais sofrimento” aos ucranianos e “mais tensão ao continente” europeu, afirmou o governo da Rússia nesta quarta-feira (25).

“Infelizmente, mais armas da Otan [Organização do Tratado do Atlântico Norte] trazem mais sofrimento para as pessoas na Ucrânia. Também traz mais tensão ao continente. Mas não pode impedir a Rússia de atingir nossos objetivos”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

A Alemanha confirmou que enviará tanques Leopard 2 para ajudar a Ucrânia a resistir à invasão russa, que já dura mais de 11 meses. “Nesta quarta-feira, o chanceler Olaf Scholz anunciou ao gabinete de ministros que a Alemanha fortalecerá ainda mais seu apoio militar à Ucrânia”, disse o porta-voz do governo alemão, Steffen Hebestreit.

“O governo federal decidiu disponibilizar tanques de batalha Leopard 2 para as Forças Armadas ucranianas. Esse é o resultado de intensas consultas realizadas com os parceiros europeus e internacionais mais próximos da Alemanha”, acrescentou.

A Alemanha fornecerá 14 tanques Leopard 2 de seus próprios estoques como parte de uma primeira remessa para a Ucrânia, de acordo com um comunicado do governo.

Estados Unidos

Autoridades americanas disseram que o governo de Joe Biden está finalizando os planos para enviar aproximadamente 30 tanques Abrams fabricados nos EUA para a Ucrânia.

Na terça-feira (24), Peskov afirmou que qualquer aprovação do governo da Alemanha para entregas de tanques à Ucrânia afetaria inevitavelmente as relações entre a Rússia e o país, que já estão em um “ponto bastante baixo”.

“Claro, tais entregas não são um bom presságio para o futuro das relações. Elas deixarão um rastro iminente”, acrescentou Peskov.

