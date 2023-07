Colunistas Governo tem rombo de R$ 41,3 bilhões no 1º semestre de 2023, pior resultado desde 2021

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2023

Secretário do Tesouro Nacional, Roberto Valle otimista com perspectivas das contas públicas do segundo semestre. (Foto: Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O Tesouro Nacional anunciou na última quinta-feira (27) que o déficit das contas públicas foi de R$ 42,5 bi no valor não corrigido pela inflação. No mundo real, sem dourar a pílula, esse resultado é o pior para os 6 primeiros meses desde 2021.

Em 2021, as contas públicas fecharam com déficit de R$ 60 bilhões. O Secretário do Tesouro Nacional, Paulo Valle do Tesouro espera reverter esses números no segundo semestre, quando começar a entrada no caixa do governo das receitas da reoneração de combustíveis.

Reforma Trabalhista de Temer e Ronaldo Nogueira continua rendendo frutos

Os números da geração de empregos divulgados pelo Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados , mostram que a Reforma Trabalhista comandada e aprovada no Governo de Michel Temer pelo ministro do Trabalho Ronaldo Nogueira, continua produzindo resultados positivos. No acumulado do ano (janeiro/2023 a junho/2023), o saldo foi de 1.023.540 empregos, resultado de 11.908.777 admissões e 10.885.237 desligamentos.

No Ranking do emprego, algumas surpresas no RS

De acordo com dados atualizados do CAGED, o Top 5 dos municípios gaúchos que mais geraram empregos no primeiro semestre aponta pela ordem:

*Porto Alegre, 9.790

* Santa Cruz do Sul, 6.172

*Venancio Aires, 5.671

* Caxias do Sul, 5.111

*Canoas, 2.910

As surpresas negativas na geração de empregos no RS:

Em uma lista de 40 municípios, os últimos cinco apresentam a surpresa de Pelotas. Colocado em 40° lugar, Pelotas gerou 245 empregos , atrás de Serafina Corrêa, Nova Bassano, Esteio e Camaquã.

Em live, Janja critica quem cobra pagamento do piso da enfermagem

No vale-tudo que permite a Lula e seus aliados afirmarem o que bem entendem, sem qualquer admoestação das outroras vigilantes instituições incluindo a imprensa, a primeira-dama, a Janja, em uma live com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, enriqueceu esse repertório. Ela incomodada com internautas que perguntaram quando começará o pagamento do novo piso da enfermagem:

– Eu só vou dar um toque para o pessoal que está falando da enfermagem, da enfermagem. Eu acho que, se tem um governo que respeita o SUS e respeita todos os profissionais do SUS, médicos, enfermeiros, atendentes de enfermagem, todo mundo que trabalha na área da saúde, é o presidente Lula é esse governo. Não caio nesse… a gente sabe que tem muito pessoal aí querendo semear o ódio e a discórdia, mas, se a gente tem o governo que respeita realmente os profissionais do SUS e todos os profissionais da área da saúde é esse governo”, disse Janja, sem responder porém à pergunta dos internautas.

Depois de agradecer à escravidão, Lula retorna a Angola em agosto

Depois de dizer no ultimo dia 19 em Angola, que agradecia aos 350 anos de escravidão pelas riquezas criadas no Brasil, durante declaração conjunta com o premiê de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, o presidente Lula agora anuncia nova viagem ao pais africano. Será em 25 e 26 de agosto, onde deve fazer reuniões bilaterais com líderes políticos do país. Reina imensa expectativa sobre os novos comentários do estadista brasileiro, sobre a escravidão. Vale recordar a fala surpreendente de Lula no ultimo dia 19 em solo angolano:

– Temos profunda gratidão ao continente africano por tudo que foi produzido durante 350 anos de escravidão no nosso país.

Vazamento de dados das contas de Bolsonaro mostra risco ao sistema financeiro

O vazamento de uma informação sigilosa registrada em relatório do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), que apontou a movimentação de valores em contas do ex-presidente Jair Bolsonaro, mostra o quadro de insegurança juridica vigente. Jair Bolsonaro é o político que mais tem sido beneficiado por doações espontâneas via Pix de seus apoiadores, mesmo depois de encerrada a campanha eleitoral, o que incomoda seus adversários.

Em Florianópolis ontem (28), Bolsonaro declarou que a violação das suas contas bancárias põe em risco o sistema financeiro do Brasil.

