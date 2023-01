Política Governo troca mais 11 militares na Vice-Presidência e no Gabinete de Segurança Institucional

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2023

As mudanças vêm na esteira de outras trocas de militares no Executivo

As trocas de militares na estrutura do governo federal continuam. Nesta quarta-feira (25), 11 foram dispensados da Vice-Presidência da República e também do GSI (Gabinete de Segurança Institucional). As mudanças foram publicadas no Diário Oficial da União.

Nove das dispensas foram assinadas pelo chefe de gabinete da Vice-Presidência, Pedro Henrique Giocondo Guerra, e se referem a militares alocados nas áreas de Administração e Finanças, Assessoria Militar, Diretoria de Administração, além de ajudantes de ordem.

Já o diretor do Departamento de Gestão da Secretaria-Executiva do GSI, Leonardo Pinheiro Rua, assinou outras duas dispensas de militares da área de Eventos, Viagens e Cerimonial e também de Gestão.

As mudanças vêm na esteira de outras trocas de militares no Executivo depois dos atos extremistas de 8 de janeiro, que culminaram com a depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Por conta dos episódios de vandalismo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) expressou desconfiança em relação a militares que haviam sido nomeados na gestão de Jair Bolsonaro (PL) e ainda estavam na estrutura do governo.

No sábado (21), houve a troca do comandante do Exército. O general Julio Cesar Arruda foi substituído pelo general Tomás Miguel Ribeiro Paiva.

