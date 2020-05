O Ministério da Justiça antecipou no dia 14 de maio que Tânia, delegada da Polícia Federal, assumiria a chefia do Depen, órgão vinculado à pasta. Ela era superintendente da PF no Rio Grande do Norte.

Bordignon havia assumido o posto a convite do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, que pediu demissão em 24 de abril. O Depen é responsável pelo sistema penitenciário federal.