A Receita Federal abre, nesta sexta-feira (22), as consultas ao primeiro lote de restituição do IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física) 2020, ano-base 2019.

As consultas podem ser feitas por meio da página da Receita na internet ou pelo telefone 146. O órgão disponibiliza ainda um aplicativo para tablets e smartphones.

Neste lote, será autorizado um crédito bancário para 901.077 contribuintes, no dia 29 de maio, totalizando R$ 2 bilhões. Como em anos anteriores, esse primeiro lote do IRPF contempla contribuintes que têm prioridade legal no recebimento das restituições, sendo 133.171 idosos acima de 80 anos, 710.275 contribuintes entre 60 e 79 anos e 57.631 pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave.

O prazo para entrega da declaração do IRPF 2020, ano-base 2019, foi prorrogado para 30 de junho em razão da pandemia do novo coronavírus.