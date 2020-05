Economia Caixa paga auxílio emergencial a mais 8 milhões de trabalhadores

Por Redação O Sul | 22 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Benefício é de R$ 600, podendo chegar a R$ 1.200 em alguns casos Foto: Agência Brasil Benefício é de R$ 600, podendo chegar a R$ 1.200 em alguns casos. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal paga, nesta sexta-feira (22), novos lotes do auxílio emergencial – tanto da primeira parcela, para novos aprovados, quanto da segunda, para quem recebeu a anterior até 30 de abril – para quase 8 milhões de trabalhadores.

Veja quem recebe nesta sexta:

Segunda parcela: 5,3 milhões de trabalhadores inscritos no Cadastro Único ou que se cadastraram através do aplicativo e do site, e que receberam a primeira parcela até 30 de abril, nascidos em maio e junho; 1,9 milhão de trabalhadores beneficiários do Bolsa Família, cujo NIS termina em 5.

Primeira parcela: 700 mil trabalhadores do novo lote de aprovados do benefício, nascidos em abril.

Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial ou no site auxilio.caixa.gov.br. O valor do auxílio emergencial é de R$ 600, podendo chegar a R$ 1.200 em alguns casos.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Economia