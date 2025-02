Mundo Governo Trump anuncia venda de armas no valor de US$ 7 bilhões para Israel

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2025

O negócio multibilionário é a primeira venda de armas para Israel sob o governo Trump. Foto: EFE/Gabinete do Primeiro-Ministro de Israel O negócio multibilionário é a primeira venda de armas para Israel sob o governo Trump. (Foto: EFE/Gabinete do Primeiro-Ministro de Israel) Foto: EFE/Gabinete do Primeiro-Ministro de Israel

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou na sexta-feira (7) uma venda de armamento no valor de US$ 7 bilhões para Israel.

O anúncio, que inclui milhares de mísseis e bombas Hellfire, ocorre dias após o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se encontrar com o presidente Donald Trump e outros funcionários importantes do governo em Washington. Netanyahu foi o primeiro líder estrangeiro a se encontrar com Trump na Casa Branca em seu segundo mandato.

Durante o processo padrão de revisão do Congresso, o Comitê de Relações Exteriores da Câmara e o Comitê de Relações Exteriores do Senado são notificados da venda de armas e têm tempo para levantar questionamentos.

“Este movimento é mais uma rejeição de Donald Trump à prerrogativa legítima de supervisão do Congresso”, avaliou o deputado Gregory Meeks, o principal integrante do Partido Democrata no Comitê de Relações Exteriores da Câmara, em uma declaração na sexta-feira.

“Além disso, [o secretário de Estado Marco] Rubio não forneceu justificativa ou documentação adequada para contornar o processo de revisão do Comitê do Congresso”, adicionou.

Um assessor do Congresso afirmou que a mudança do governo Trump os deixou “chocados, mas não surpresos” que a Casa Branca não respeita o papel do Congresso.

O negócio multibilionário é a primeira venda de armas para Israel sob o governo Trump, mas Israel recebeu bilhões EUA em ações semelhantes sob o governo de Joe Biden. A administração democrata havia aprovado, por exemplo, uma venda de armas no valor de US$ 20 bilhões para Israel, que incluiu mais de 50 caças F-15.

Na terça-feira, Trump alegou que encerrou um “embargo de armas” a Israel pelo governo Biden. Porém, o ex-presidente Joe Biden reteve o envio de bombas de 900 kg no ano passado devido a preocupações de que o uso dos artefatos pelos militares israelenses em Gaza colocasse em risco civis palestinos. E mesmo após essa suspensão, a Casa Branca estava trabalhando em outra venda de US$ 1 bilhão para Israel.

Reféns

O Hamas libertou mais três reféns israelenses neste sábado (8), como parte da primeira fase do acordo de cessar-fogo com Israel. Ohad Ben Ami, Eli Sharabi e Or Levy foram escoltados por homens armados mascarados em um palco antes de serem entregues ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha.

Porém, a aparência abatida dos reféns chocou os israelenses. Os três homens pareciam magros, fracos e pálidos, e em pior condição do que os reféns que haviam sido libertados anteriormente. Além disso, fizeram discursos em hebraico antes de serem entregues à Cruz Vermelha.

O governo israelense descreveu as cenas como “chocantes” e disse que “não passariam despercebidas”, enquanto o Fórum de Reféns e Famílias Desaparecidas de Israel disse que as aparências dos reféns libertados eram “perturbadoras”.

Ohad Ben Ami e Eli Sharabi foram sequestrados do Kibutz Be’eri durante o ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023. Já Or Levy foi feito refém do festival de música Nova, no mesmo dia. As informações são do portal de notícias CNN Brasil,

