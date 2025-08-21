Mundo Governo Trump informa que pode cassar vistos de estrangeiros que já tenham entrado nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025

A medida pode afetar brasileiros que estejam dentro dos EUA na condição de turistas ou com algum outro tipo de visto Foto: Reprodução A medida pode afetar brasileiros que estejam dentro dos EUA na condição de turistas ou com algum outro tipo de visto. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O governo dos Estados Unidos afirmou nesta quinta-feira (21) que pode cassar qualquer um dos vistos concedidos a cidadãos estrangeiros atualmente em vigor — incluindo o de pessoas que estejam dentro dos EUA.

A medida pode afetar brasileiros que estejam dentro dos EUA na condição de turistas ou com algum outro tipo de visto, como os de estudo ou trabalho, ou mesmo aqueles que ainda não viajaram ao país, mas já receberam algum visto dos consulados dos EUA no Brasil.

O Departamento de Estado norte-americano disse estar revisando as informações de todas as pessoas que atualmente têm vistos em vigor — um total de mais de 55 milhões de pessoas de todo o mundo, segundo dados de Washington.

Caso constate “violações das regras de imigração”, o visto será imediatamente revogado, e o cidadão estrangeiro pode ser deportado caso esteja em solo norte-americano — incluindo os que estejam fazendo turismo nos Estados Unidos.

O departamento afirmou ainda que todos os portadores de vistos americanos estão sujeitos a uma “verificação contínua”, atentando para qualquer indicação de que possam ser inelegíveis para o documento.

A medida, portanto, pode afetar cidadãos brasileiros que estejam nos Estados Unidos ou que tenham obtido o visto para entrar no país. Questionado pela agência de notícias Associated Press, o Departamento de Estado citou como “indicadores de inelegibilidade” os seguintes pontos:

– Permanência nos EUA fora do prazo determinado pelo visto;

– Atividade criminosa, dentro ou fora dos EUA;

– Ameaças à segurança pública, dentro e fora dos EUA;

– Envolvimento em qualquer forma de atividade terrorista ou apoio a uma organização terrorista.

Nesta semana, a Casa Branca anunciou também que vai considerar o “antiamericanismo” como critério na hora de analisar solicitações de visto.

A triagem, de acordo com Washington, será feita pelo Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA no momento de análise de autorização de novos vistos — incluídos os de turistas. O critério também será aplicado para a concessão ou não de benefícios para imigrantes.

“Revisamos todas as informações disponíveis como parte de nossa verificação, incluindo registros policiais de imigração ou qualquer outra informação que revisite após a emissão do visto que indique uma potencial inelegibilidade”, afirmou o departamento.

Em junho, os EUA anunciaram também que qualquer pessoa que solicitar vistos de estudante em consulados do país terá de manter todas as suas redes sociais abertas para que autoridades norte-americanas possam monitorá-las.

O Departamento de Estado não informou, na consulta feita pela Associated Press, se a análise das redes sociais também será um critério para a revogação de vistos. O departamento também afirmou já ter revogado neste ano duas vezes mais vistos que na comparação com o primeiro semestre do ano passado.

Ainda nesta quinta-feira (21), Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA, anunciou a suspensão da emissão de vistos de trabalho para motoristas de caminhões comerciais.

“O número crescente de motoristas estrangeiros que conduzem grandes caminhões-tratores nas estradas dos EUA está colocando vidas americanas em risco e prejudicando os meios de subsistência dos caminhoneiros americanos”, disse Rubio em uma publicação no X.

