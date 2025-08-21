Quinta-feira, 21 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 21 de agosto de 2025
O atual campeão continental perdeu por 2 a 0 em Quito. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)Foto: Vitor Silva/Botafogo
O Botafogo está eliminado da Copa Libertadores da América. O atual campeão perdeu por 2 a 0 para a LDU, nesta quinta-feira (21), no estádio Casa Blanca, na altitude de Quito, no Equador e se despediu da competição nas oitavas de final. Villamíl e Alzugaray anotaram os gols do time equatoriano, que avançou às quartas com vitória por 2 a 1 no agregado. Agora, a LDU terá pela frente o São Paulo valendo vaga nas semifinais.
O duelo de ida, no Equador, será nos dias 16, 17 ou 18 de setembro, enquanto a volta acontecerá entre 23, 24 e 25 do mesmo mês no Morumbis. O Botafogo, por sua vez, volta suas atenções para os dois torneios que disputa na temporada: Brasileirão e Copa do Brasil.
O jogo
Precisando reverter a derrota por 1 a 0 da partida de ida no Nilton Santos, a LDU foi superior no 1º tempo e precisou de apenas 6 minutos para abrir o placar, com Villamil, após uma falha na marcação alvinegra.
Na melhor oportunidade do Botafogo, Savarino recebeu ótimo passe de Danilo na área e chutou por cima do gol, aos 24. Fora essa chance dos botafoguenses, só deu o time da casa. A LDU rodou a bola e poderia, inclusive, ter ido para o intervalo vencendo por mais.
Aos 45, Villamil arriscou uma bomba no canto, mas a bola saiu à esquerda do gol de John. Os equatorianos voltaram pressionando para o 2º tempo, enquanto o Alvinegro se fechou.
Até que aos 12, Marlon Freitas tocou com o braço na bola dentro da área. O árbitro marcou pênalti, e Alzugaray converteu para fazer 2 a 0 para a LDU. Depois de balançar as redes, a equipe da casa continuou em cima, empurrando o Botafogo para o campo de defesa.
Aos 20, Vitinho errou o passe na defesa, Villamil tirou de Barboza e bateu com muito perigo. O Alvinegro só reagiu mesmo aos 33, quando Marçal cabeceou e Valle tirou de soco. Já na reta final, aos 37, Richard Mina foi expulso após revisão do VAR por dar um carrinho em Jeffinho.
O Botafogo cresceu com a expulsão e buscou o ataque em busca de ao menos um gol para levar a partida para os pênaltis. Aos 43, Vitinho desperdiçou a chance de ouro de igualar para o Alvinegro, que amargou a eliminação em Quito.
Ficha técnica
– Escalação da LDU: Valle; Adé, Mina e Quiñonez; Gruezo, Cornejo (Minda), Quintero e Villamil; Ramírez (Allala), Medina (Cabeza) e Alzugaray (Erique). Técnico: Tiago Nunes
– Escalação do Botafogo: John; Vitinho, Marçal, Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas (Arthur Cabral) e Allan (Newton); Savarino (Correa), Artur (Montoro) e Matheus Martins (Jeffinho). Técnico: Davide Ancelotti.
– Arbitragem: Facundo Tello (ARG), Juan Pablo Belatti (ARG) e Gabriel Alfredo Chade (ARG). VAR: Germán Raul Delfino (ARG).