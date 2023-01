Esporte Governo turco promete pagar mais de 2 milhões e meio de reais para capturar ex-jogador de basquete

14 de janeiro de 2023

Kanter faz críticas ao atual governo da Turquia há anos e já chamou Erdogan de "Hitler do nosso século". (Foto: Getty Images)

Defensor ferrenho dos direitos humanos no mundo inteiro, Enes Kanter, ex-jogador da NBA foi acusado de terrorismo pelo governo turco. O presidente Recep Erdogan ofereceu uma recompensa de mais de R$ 2,5 milhões de reais por informações que possam levar o atleta para a cadeia.

Kanter faz críticas ao atual governo da Turquia há anos e já chamou Erdogan de “Hitler do nosso século”. Em 2021, ele recebeu um mandado de prisão emitido pelo governo turco, mas queimou o documento em vídeo publicado nas redes sociais.

“Eu não sou o único. Existem tantos jornalistas, acadêmicos, atletas, ativistas e educadores inocentes nesta lista. Agora suas vidas estão em perigo por causa do governo turco”, disse Enes ao site “TMZ”.

Segundo o jornal “Turkish Minute”, o Ministério do Interior da Turquia publicou uma “Lista de Procurados por Terrorismo”, na qual Enes é acusado de integrar uma organização terrorista.

“Por causa da minha plataforma, sempre que digo algo, vai para todo lugar, e o governo turco odeia isso. Eles estão realmente cansados disso e disseram: ‘Basta’ e fazendo o que podem para me calar”, declarou Enes ao “New York Post”.

No ano passado, o jogador mudou legalmente seu nome para Enes Kanter “Freedom”, que traduzido para o português, significa “liberdade”. Em 2021, Enes se naturalizou americano.

Freedom iniciou sua carreira em 2010, no Fenerbahçe. Em 2011, foi draftado pelo Utah Jazz. Kanter jogou também no Oklahoma City Thunder, New York Knicks, Portland Trailblazers e, mais recentemente, pelo Boston Celtics em 21-22. Ele passou 13 temporadas na NBA. Atualmente, está sem time.

Política e ativismo

Ele recebeu educação primária e secundária nas escolas hizmet na Turquia e se reconectou com os voluntários do movimento quando Freedom chegou aos Estados Unidos, formando até mesmo uma relação pessoal com o fundador do movimento, Fethullah Gülen.

Em relação a Gülen, Freedom disse: “Suas opiniões sobre minha religião, bem como maneiras de resolver os problemas de hoje, foram atraentes para mim. Gülen está promovendo um Islã que destaca a justiça, o respeito e o amor por aqueles que não são como nós. Ele acredita que ser muçulmano vem com algum tipo de dever e isso é ajudar os outros”.

Logo após a tentativa de golpe de Estado na Turquia de 2016, seu pai e sua família o repudiaram publicamente devido às suas opiniões políticas e seu apoio a Gülen, implorando-lhe para mudar seu sobrenome. Freedom afirmou que ama Gülen “mais do que sua família”, mudando informalmente seu nome para Enes Gülen. Seu pai foi demitido de sua posição universitária algumas semanas depois. O ex-jogador da NBA, Hedo Turkoglu, chamou os comentários de Freedom de “irracionais”.

Na Turquia, o pai de Freedom foi acusado de ser membro de um grupo terrorista. Ele foi preso e foi solto após cinco dias. Freedom acredita que seu pai foi alvo do governo turco e pode enfrentar muitos anos de prisão. O jogador não pode entrar em contato com seus amigos e familiares na Turquia porque teme que as conversas sejam grampeadas e que eles seriam prejudicadas.

Em setembro de 2017, Freedom descreveu-se como apátrida. De acordo com a Sports Illustrated, “Embora Freedom possa rejeitar o mandado de prisão turco com desdém, ele enfrenta o problema mais impactante de ser um homem sem país.” Foi relatado em 20 de dezembro de 2017, que os promotores turcos estavam buscando mais de quatro anos de prisão para Freedom, que seria julgado à revelia.

Em janeiro de 2019, ele decidiu não viajar para Londres com o New York Knicks, temendo que sua vida pudesse estar em perigo se ele viajasse para a Europa. Freedom não viajou para Toronto com o Portland Trail Blazers em março de 2019 pelo mesmo motivo. De acordo com uma reportagem da ESPN de 2019, agentes do FBI emitiram um dispositivo de comunicação que lhe permite entrar em contato com a organização em um momento devido a ameaças críveis contra sua vida.

Também em janeiro de 2019, a Turquia colocou um pedido de extradição em Freedom e solicitou que a Interpol colocasse um aviso vermelho para sua prisão. No entanto, de acordo com o site da Interpol, nenhum aviso vermelho havia sido emitido. O senador norte-americano Ron Wyden, de Oregon, assumiu a causa de Freedom, afirmando que “os Estados Unidos não devem ficar em silêncio diante de um ataque tão flagrante ao livre pensamento e à expressão”. Freedom mais tarde creditou o vínculo que ele e Wyden haviam forjado como parte da razão pela qual ele sacrificou o salário para facilitar uma negociação de volta para Portland em 2020.

