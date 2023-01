Esporte Grêmio perde de virada para o Athletico-PR e é eliminado da Copa São Paulo

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2023

Tricolor acabou superado pelo time paranaense pelo placar de 3 a 2. (Foto: Renan Jardim/Grêmio FBPA)

O Grêmio foi eliminado da Copa São Paulo 2023. Na tarde deste sábado (14), atuando no estádio José Lancha Filho em Franca, pela terceira fase, a garotada gremista foi superada pelo Athletico-PR pelo placar de 3 a 2.

A partida aconteceu sob chuva e com o campo pesado, com muito barro. O Grêmio saiu na frente, com gol de Rubens aos 24 minutos do primeiro tempo. O domínio Tricolor fez com que o técnico paranaense trocasse três jogadores antes mesmo dos 30 minutos de partida. Mesmo assim, o Grêmio seguiu comandando as ações e conseguiu ampliar com Hiago em grande jogada coletiva, aos 38 minutos.

Na reta final, aos 44 minutos, a bola ficou em disputa na entrada da área e Mila tocou involuntariamente com a mão. Mesmo sendo no limite, fora da área, o auxiliar assinalou o pênalti, ao invés da falta. Assim, no minuto seguinte, o Athletico-PR descontou na batida de Juninho, sem chances para o goleiro Arthur.

No segundo tempo, o Athletico passou a pressionar e chegar com maior perigo ao ataque. Assim, conseguiu o empate aos 18 minutos em conclusão de Juninho. Sentindo o bom momento, a equipe adversária foi ao ataque e quase virou o marcador aos 20 minutos, mas a zaga gremista tirou o perigo de dentro da área. Porém, aos 24 minutos, em dividida polêmica pelo lado direito defensivo do Tricolor, João Vitor conseguiu marcar o gol da vitória.

Mesmo com toda a pressão final, o Grêmio não conseguiu o gol da igualdade, que levaria a decisão para os pênaltis.

O Athletico Paranaense vai enfrentar agora o Floresta, do Piauí, em busca de vaga nas quartas de final.

