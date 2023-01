Esporte Ídolos da dupla Gre-Nal participam de jogo festivo em Tramandaí neste domingo (15)

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2023

O evento esportivo ocorre na arena ao lado da Casa de Praia do Estação Verão Sesc. Foto: João Alves Foto: João Alves

As atrações na praia não param durante todo o Estação Verão. Em uma iniciativa do Sesc-RS, os ídolos da dupla Gre-Nal Douglas dos Santos e Índio participam de um jogo festivo de futebol de areia na cidade de Tramandaí na manhã deste domingo (15). É o “Desafio dos Campeões”. Com a presença de convidados, o evento esportivo tem início às 9h, na arena ao lado da Casa de Praia do Estação Verão Sesc.

Os atletas levarão alguns de seus troféus e receberão o público para fotos. Também será realizado o sorteio de brindes e, após, um show musical com a dupla sertaneja Anderson e Matheus. Na data, haverá a doação de duas toneladas de alimentos ao projeto Mesa Brasil Sesc, que serão destinadas a entidades assistenciais cadastradas de Tramandaí.

