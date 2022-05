Cláudio Humberto Governo vacila, sem condenar “câmara de gás”

Por Cláudio Humberto | 28 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Tem sido vergonhosa a atitude das autoridades no caso de tortura e assassinato de Genivaldo de Santos Jesus, sergipano de Umbaúba, por dois policiais rodoviários. Não se ouviu de ninguém, nem mesmo do presidente da República, qualquer palavra de condenação enfática do crime que horroriza o mundo. Apenas destacou que “execução não se admite”. E a Polícia Rodoviária Federal, em vez de meter na cadeia os assassinos, apenas os “afastou” do serviço e os mandou para casa.

Investigar o quê?

PRF e Polícia Federal falam em “investigar”, mas, o quê? Não há o que investigar. Toda tortura e assassinato foram documentados em vídeo.

Não é ‘normal’

Impressiona a falta de medidas contra os assassinos e também a ausência de condenação e de palavras de conforto à família da vítima.

Brutalidade tolerada

Nas redes, uma “PRF Brasil” apenas informou que a entidade está “comprometida com a apuração”. Mas não condenou a brutal execução.

Pedala, ministro

Já o ministro da Justiça, Anderson Torres, chefe de todos eles, divulgou nota de duas linhas informando haver determinado investigações.

Eleições 2022 devem ter mais de 30 mil candidatos

As eleições deste ano devem bater recorde no número de candidatos a deputado estadual, distrital e federal, senador, governador e presidente. Pela primeira vez, nas eleições majoritárias, cerca de 31 mil candidatos devem tentar a sorte nas urnas. Há quatro anos, 29.180 brasileiros tentaram se eleger, recorde. E a maior quantidade de presidenciáveis desde 1989; treze tentaram ganhar o cargo mais importante do País.

Era PT x PSDB

Em 2014, pouco mais de 26,1 mil candidatos se lançaram aos cargos nos poderes legislativos e executivos estadual e federal.

Municipais são diferentes

A eleição municipal de 2020 foi a primeira a bater a marca de meio milhão de candidatos: 557.990 pessoas se candidataram.

Recorde feminino

Em 2018, cerca de 31% das candidaturas foram de mulheres, recorde à época. Este ano, mais de 10 mil mulheres devem ser candidatas.

Rastilho de pólvora

A omissão das autoridades ante a tortura e assassinato de Genivaldo, em Sergipe, são o combustível perfeito para provocar protestos no Brasil e mundo afora contra o governo. Em ano eleitoral, é rastilho de pólvora.

Chantagem

Tem toda pinta de chantagem de importadores a ameaça de escassez de diesel. Mais parece uma tentativa de intimidar o governo, para que não altere a política de preços e de lucros que os fazem encher as burras.

Voto na corrupção

O cineasta José Padilha, de “Tropa de Elite”, disse à Veja que votará em Lula, mas admite: “Não tem como negar que, desde o mensalão até o fim dos governos do PT, houve uma corrupção institucionalizada gigante”.

Longe das ruas

Evitando sair às ruas, numa atitude curiosa para quem lidera as intenções de voto, Lula irá participar de “caravana digital” com seus candidatos. À distância, do conforto de sua mansão em São Paulo.

Desrespeito virou norma

O advogado Washington Torres denuncia que Caxias (MA), polo de 22 municípios, está sem posto do INSS, fechado para “reforma”. Até para procedimentos simples, os velhinhos precisam ir a outras cidades.

Memória eleitoral

Preso havia meses, Lula era o “candidato do PT” a presidente até 1º de setembro de 2018, quando o TSE barrou sua candidatura. O Datafolha apontava, em 22 de agosto, vitória petista por 39% a 19% de Bolsonaro.

Potência

Campinas (SP) é a única cidade na lista dos dez municípios com o maior número de empresas que não é uma capital. São Paulo lidera, com mais de 9% dos CNPJs ativos no Brasil, segundo a plataforma XTR Brasil.

Virada começa pequena

Em 28 de maio de 1940, forças norueguesas, francesas, polonesas e britânicas recapturam a pequena cidade de Narvik, na Noruega, marcando a primeira vitória da infantaria aliada na 2ª Guerra Mundial.

Pensando bem…

…com tantas manifestações racistas de argentinos contra brasileiros, faz todo sentido que tenha ocorrido na Argentina o primeiro caso de varíola de macaco no continente.

PODER SEM PUDOR

Cunhado de qualidade

O ex-governador de Alagoas Guilherme Palmeira, também ex-ministro do Tribunal de Contas da União, conversava com o deputado Nelson Costa, que entrou para o folclore político ao pedir, como souvenir, a guimba do cigarro do general João Figueiredo, durante uma audiência. “Sinceramente, não sei o que seria de mim sem o meu cunhado”, disse Costa a Palmeira. “Ele me ajuda muito.” Guilherme não entendeu: “Desculpe, amigo, mas que cunhado?” Nelson Costa apontou: “Aquele ali, pendurado no crucifixo.” Era como ele se referia a Jesus Cristo, orgulhoso da irmã freira, que “se casou” com o filho de Deus.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto