Governo vai criar 12 unidades de conservação na Caatinga

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2024

O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima anunciou a seleção de 12 projetos prioritários para a criação de unidades de conservação federais no bioma Caatinga, a serem implantadas até 2026, que resultarão no aumento de mais de um milhão de hectares das áreas protegidas. O anúncio foi feito em Petrolina, Pernambuco, durante o lançamento da campanha Terra, Floresta, Água.

