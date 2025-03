Brasil Governo vai propor aumento de etanol na gasolina para 30%

Por Redação O Sul | 18 de março de 2025

O anúncio foi feito pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em evento para apresentar o resultado dos testes de eficiência e emissão da mistura E30, na sede do Ministério de Minas e Energia. (Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O governo vai levar para decisão do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) a proposta de elevar a proporção de etanol na gasolina comercializada nas bombas de 27% (E27) para 30% (E30).

Segundo Silveira, o Brasil usará o recorde na safra agrícola previsto para 2025, em especial na oferta de milho e do setor sucroalcooleiro, para 2025, em especial na oferta de milho e do setor sucroalcooleiro, para aumentar a parcela de etanol misturado na gasolina.

O ministro garantiu que não há risco de a produção de etanol concorrer com alimentos. “A prioridade do presidente Lula é produção do alimento”, disse ele, sobre a preocupação do governo de a medida provocar novo aumento de preços nos supermercados.

O ministro afirmou que, com o aumento da mistura de etanol, a Petrobras se tornará autossuficiente em gasolina no mercado interno, exportará o excedente e o preço da gasolina para o consumidor final tenderá a cair.

“Nos tornaremos, em definitivo, independentes da importação de gasolina, algo que não ocorria desde 2010”, disse Silveira, ao discursar no evento de apresentação do resultado dos testes de eficiência.

Segundo o ministro, o CNPE será chamado ainda no primeiro semestre para decidir sobre o aumento da mistura de 27% para 30% do etanol na gasolina. Em entrevista a jornalistas, afirmou que a qualquer momento uma reunião do Conselho poderá ser convocada para tratar do tema.

“Esse é um ganho incalculável para a soberania nacional e para a segurança energética”, disse Silveira, ressaltando também que haverá uma “contribuição direta” para o resultado da balança comercial. “Com o E30, o preço da gasolina na bomba vai cair”, acrescentou.

Para o ministro, a adoção do E30 livrará o país das “amarras do preço de paridade internacional”.

O evento contou com a presença de executivos da Anfavea, pesquisadores e representantes de peso do setor, como o empresário Rubens Ometto, presidente do grupo Cosan.

No discurso, Silveira citou que, em 2024, o Brasil importou 760 milhões de litros de gasolina e, com o E30, a Petrobras passará a exportar. “Haverá aumento de 1,5 bilhão de litros por ano na demanda por etanol”, ressaltou. Serão, disse ele, mais 25 mil empregos diretos e indiretos e R$ 9 bilhões em investimentos. As informações são do portal Valor Econômico.

