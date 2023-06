Rio Grande do Sul GovTech Summit POA propõe debates sobre transformação digital e inovação no setor público

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2023

O governador Eduardo Leite falou sobre os projetos que melhoraram a posição do RS nos rankings que medem a eficiência dos Estados. Foto: Maurício Tonetto/Secom Foto: Maurício Tonetto/Secom

O GovTech Summit POA 2023, que tem como objetivo debater a aplicabilidade da inovação tecnológica no poder público, contou com a participação do governador Eduardo Leite nesta quinta-feira (15). No painel intitulado “O poder público e os caminhos para a inovação e a transformação digital”, ele ressaltou a importância da digitalização e da inovação como pontos centrais das estratégias de governo e de desenvolvimento. O evento vai até esta sexta-feira (16), no Nau Live Spaces, em Porto Alegre.

“A revolução diante da qual nós estamos exige coordenação e capacidade de liderança por parte do setor público, não apenas na incorporação de tecnologias para a prestação de serviços à sociedade, mas também na liderança de como nós vamos conviver nesse novo ambiente”, afirmou Leite. “O governo tem um papel nessa condução, mas não é para frear a tecnologia, para ir contra, mas para conduzir pessoas, de maneira que todos se sintam integrados, pertencentes, e não atropelados, o que pode gerar reações contrárias muito piores para todos”, acrescentou.

As inovações e os projetos que possibilitaram ao governo do Rio Grande do Sul melhorar sua posição em rankings que medem a eficiência dos Estados também foram apresentados pelo governador durante a palestra. Ele abordou estratégias que têm como ponto central o cidadão, permitindo que os programas tenham a eficácia necessária para gerar resultados positivos.

“A transformação não é só sobre tecnologia. É fundamental que tenhamos a capacidade de, a partir das ferramentas tecnológicas disponíveis, entregar valor para a sociedade . É importante dizer que o governo do Estado tem se destacado nessa direção”, ressaltou Leite.

O governador também aproveitou para lembrar que a desburocratização, através da tecnologia, faz parte de sua gestão desde o primeiro mandato. “Está no centro do nosso Mapa Estratégico modernizar e democratizar processos, agilizar soluções ao cidadão por meio do governo digital, fomentar a nova economia e promover inovação dos setores tradicionais. Um ambiente de negócios mais ágil e simples é destaque no nosso planejamento”, assegurou.

Até agora, 739 serviços das três esferas do poder público já estão integrados. A partir da plataforma GovRS, os cidadãos podem acessá-los com um único login, agilizando a resolução das questões. Além disso, a transformação digital extrapolou os limites do governo e passou a ser compartilhada com as administrações municipais por meio do programa RS Digital, que oferece capacitações e apoio na construção de portais.

O governo também criou programas para fomentar a inovação, como por exemplo: o Inova RS, que estimula parcerias entre áreas estratégicas em oito regiões do Estado; o GameRS, que incentiva o desenvolvimento do setor de jogos eletrônicos e de tecnologias portadoras de futuro; e o Inova Agro, que busca levar a inovação para ambientes ligados à agricultura, à engenharia florestal e à produção de alimentos.

Leite destacou ainda a participação efetiva do governo na difusão da cultura de inovação, correalizando o South Summit Brazil e marcando presença no evento com o espaço RS Innovation Stage, experiência que foi replicada na Expointer, com o RS Innovation Agro Stage. “Tanto no South Summit quanto na Expointer, buscamos incorporar ações da nossa Secretaria de Inovação para colocar em destaque tudo o que vai ser discutido no governo e na sociedade como um todo”, explicou.

Organizado pela Storia Eventos e Projetos e promovido pela agência Moove, o GovTech Summit POA 2023 tem como expositores: Oracle, Dataprom, HT4 Tecnologia, AKVO, Smart Tecnologia, Digitvs e Meta4Gov.

