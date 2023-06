Porto Alegre Definidas medidas emergenciais para enfrentar os efeitos do ciclone em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2023

Prefeito determinou a abertura do Ginásio do Demhab para acolhimento de pessoas atingidas pelo temporal Foto: Alex Rocha/PMPA Prefeito determinou a abertura do Ginásio do Demhab para acolhimento de pessoas atingidas pelo temporal. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

O prefeito Sebastião Melo definiu na manhã desta sexta-feira (16), em reunião no Ceic (Centro Integrado de Comando de Porto Alegre), uma série de ações emergenciais para enfrentar os prejuízos causados pelo ciclone que atingiu a Capital na madrugada desta sexta-feira (16).

Melo determinou a abertura do ginásio da Associação dos Funcionários do Demhab (Departamento Municipal de Habitação) para acolher pessoas em situação de vulnerabilidade. Também definiu como prioridade a atuação integrada das equipes da prefeitura com a CEEE Equatorial para garantir o retorno da luz em hospitais e postos de saúde.

Segundo ele, o foco dos órgãos de serviços é a desobstrução das ruas, drenagem e abastecimento de água. “Vamos atuar de forma integrada e com atitude para enfrentar a crise climática. Determinei aos órgãos municipais que estejam atentos para garantir atendimento de emergência e o acolhimento dos moradores de rua, desabrigados e quem mais for necessário”, disse Melo.

Localizado na rua Conde D’Eu, 66, no bairro Santana, o ginásio do Demhab está preparado para receber 50 pessoas inicialmente. O espaço conta com equipe de acolhimento da Fasc (Fundação de Assistência Social e Cidadania), camas, banheiros e alimentação à disposição.

Cerca de 30 famílias da Vila Amazônia, no Sarandi, foram acolhidas no Centro Vida, no mesmo bairro. Outras 30 do Túnel Verde, na Ponta Grossa, foram levadas para o Ginásio do Extremo Sul.

“A Defesa Civil está liderando o atendimento de ocorrências para apoiar famílias e órgãos públicos, como unidades de saúde e escolas”, informou a prefeitura.

Em caso de emergências, os porto-alegrenses devem telefonar para 199 (Defesa Civil) ou 193 (Bombeiros).

2023-06-16