Por Marcelo Warth | 16 de junho de 2023

Com atletas de todo o Estado, a prova arrecadará alimentos para pessoas carentes de Itapuã

A Liga Gaúcha de Ciclismo realiza neste domingo (18) a prova “Caminhos de Itapuã” para mountain bike XCM/MTB em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Com percurso de 50 quilômetros, a corrida reúne atletas de todo o Estado.

A concentração ocorre no Restaurante da Vó, às 8h. Com largada prevista para as 9h, na Estrada Ricardo Vieira de Barcelos, o percurso se estende até a Rodovia Coronel Acrísio Martins Prates, com retorno no cruzamento da rua Hartur José Gatino e chegada no ponto de partida da prova.

O evento arrecadará alimentos para pessoas carentes da comunidade. Para se inscrever na corrida, cada atleta doou um quilo de alimento. As doações serão encaminhadas à Rádio Itapuã, que fará a distribuição aos necessitados.

