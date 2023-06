Rio Grande do Sul Brigada Militar resgata dez famílias que estavam ilhadas em Sapucaia do Sul; veja como foi a ação

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2023

Os moradores estavam ilhados em suas residências com a água na altura do peito, conforme a BM Foto: BM/Divulgação Os moradores estavam ilhados em suas residências com a água na altura do peito, conforme a BM. (Foto: BM/Divulgação) Foto: BM/Divulgação

A BM (Brigada Militar) está apoiando as ações do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil para prestar auxílio às vítimas do ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul.

Ao todo, mais de 800 policiais militares foram mobilizados em Porto Alegre, na Região Metropolitana, no Vale do Sinos, na Serra e no Litoral Norte.

Em uma das ocorrências, por volta das 2h desta , uma equipe da BM realizou o salvamento de pelo menos dez famílias na rua Emília Silva, no bairro São José, em Sapucaia do Sul.

Os moradores estavam ilhados em suas residências, com a água na altura do peito. Eles foram conduzidos em segurança até as casas de parentes.

