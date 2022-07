Fórmula 1 GP da França: Leclerc garante a pole à frente de Verstappen

Por Redação O Sul | 23 de julho de 2022

Piloto monegasco garante o primeiro lugar da fila pela sétima vez na temporada. (Foto: Getty Images)

No duelo particular durante todo o início do fim de semana, melhor para Charles Leclerc. O piloto da Ferrari acelerou para cravar a pole do GP da França no Circuito de Paul Ricard, em Le Castellet, com 1m31s727. Ele deixou Max Verstappen, da RBR, para trás, com 1m31s891. Em busca da liderança do campeonato, Leclerc, então, larga na frente na corrida da manhã deste domingo (24).

É a 16ª pole de Leclerc, a sétima do ano. Ele ainda contou com a ajuda de Carlos Sainz para conseguir a pole. No Q3, sem a chance de chegar à primeira posição por conta da punição por trocar a unidade de potência, o piloto espanhol ajudou o companheiro da Ferrari abriu o vácuo para garantir uma velocidade maior a Leclerc por duas vezes. Funcionou. No fim, agradeceu.

“Sem Carlos, teria sido muito mais acirrado. A diferença foi grande graças a ele. O carro parece bom. Vamos ver como tudo corre amanhã (domingo)”, disse Sainz.

Sergio Pérez garantiu o terceiro lugar no grid. Ao seu lado, Lewis Hamilton, da Mercedes. Lando Norris, que não vinha de um bom fim de semana, surpreendeu ao cravar o quinto lugar.

A onda de calor que atinge toda a Europa fez com que a temperatura de pista em Paul Ricard apontasse cerca de 55°C. Enquanto todos ainda seguiam lentamente para o início do treino, Charles Leclerc já acelerou logo de cara ao marcar 1m31s727 nos pneus macios.

Verstappen fez sua primeira volta logo depois, mas um pouco abaixo, com 1m31s861. Já no fim, Albon chegou a rodar no setor 10, mas ainda assim se manteve na lista de classificados para o Q2. Com o cronômetro zerado, Mick Schumacher conseguiu fazer bela volta. O tempo lhe daria uma vaga no Q2, mas, ao estourar o limite de um trecho da pista, teve a volta cancelada.

Leclerc até pulou para a liderança no início do Q2. O piloto da Ferrari, porém, foi superado logo na sequência. Primeiro, por Pérez. Depois, por Verstappen, que marcou 1m31s990. Mas a liderança tampouco ficou muito tempo com o holandês. Carlos Sainz colocou 0.9s sobre o rival da RBR e saltou para a ponta do Q2. E, de lá, não saiu mais.

Punido com a perda de posições por conta da troca da unidade de potência, Sainz não poderia cravar a pole. Fez, então, o jogo de equipe. Tentou fazer o vácuo na volta de apresentação para ajudar Leclerc a buscar o primeiro lugar no grid. Deu certo. O monegasco, então, fez a melhor volta no início do período, com 1m31s209. Verstappen pouco depois ficou a apenas oito milésimos do rival da Ferrari.

Na reta final do Q3, Sainz repetiu a ajuda. Mais uma vez, funcionou. Leclerc abaixou ainda mais o tempo, com 1m30s872. Verstappen ainda tentou tirar, mas não conseguiu.

