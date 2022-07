Fórmula 1 Na Fórmula 1, Leclerc supera Verstappen e vence o GP da Áustria

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Piloto monegasco ultrapassa Max Verstappen três vezes para ficar com a vitória em Spielberg. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As arquibancadas laranjas estavam prontas para festejar o holandês Max Verstappen. Só que Charles Leclerc deu o tom vermelho da Ferrari para o GP da Áustria. Neste domingo (10), o piloto monegasco voou em Spielberg, casa da RBR, e conseguiu três ultrapassagens no atual campeão mundial para conquistar a terceira vitória na temporada 2022 da Fórmula 1. Lewis Hamilton, da Mercedes, herdou a terceira posição no pódio depois de um pequeno incêndio no motor ferrarista de Carlos Sainz.

Leclerc teve o carro mais eficiente durante quase todas as 71 voltas em Spielberg, mas revelou o medo de perder a primeira posição nas últimas voltas por causa de um problema no acelerador. Ao receber a bandeira quadriculada, o piloto ferrarista pôde sorrir aliviado. A vitória no GP da Áustria foi a quinta da carreira de Leclerc e a terceira nesta temporada, voltando ao topo depois de vencer o GP do Bahrein e o GP da Arábia Saudita.

“Foi uma corrida muito boa. O ritmo estava lá. O final foi incrivelmente difícil. Tive esse problema com o acelerador, mas conseguimos mantê-lo até o final. Estou muito feliz”, disse o piloto da Ferrari.

Verstappen, que dominou todo o fim de semana e venceu a corrida classificatória, se conformou com a segunda posição e a volta mais rápida da corrida. O piloto sabe que saiu no lucro depois da quebra do motor de Carlos Sainz. O piloto espanhol estava prestes a ultrapassar o holandês e encaminhar uma dobradinha da Ferrari.

Heptacampeão mundial, Lewis Hamilton confirmou o crescimento da Mercedes – George Russell foi o quarto colocado – com o terceiro pódio seguido. Novamente o britânico acabou na terceira posição graças ao problema mecânico de Sainz.

Um momento marcante da corrida deste domingo foi o incêndio no carro de Carlos Sainz. O piloto da Ferrari estava fazendo a ultrapassagem em Max Verstappen pela segunda posição quando o motor não aguentou. O espanhol teve dificuldades para sair do carro em chamas. Ficou ileso, mas desolado com o problema mecânico.

A 12ª etapa da F1 será o GP da França no Circuito de Le Castellet, em 24 de julho.

Reclamações

A Fórmula 1 se pronunciou neste domingo antes do GP da Áustria em face de dezenas de relatos sobre casos de assédio sexual, homofobia e racismo nas arquibancadas do Circuito de Spielberg.

Em um dos depoimentos, uma fã disse que chegou a ter seu vestido levantado. A categoria e Lewis Hamilton repudiaram o caso; e o heptacampeão ainda criticou a comemoração de alguns torcedores às batidas dele e de George Russell na última sexta-feira (9).

“É inacreditável que as pessoas façam isso, sabendo o quão perigoso é o nosso esporte. Estou grato por não estar no hospital e não estar gravemente ferido. Você nunca deve aplaudir a queda de alguém ou a lesão de alguém. Um piloto poderia estar no hospital, e você vai aplaudir isso?”, disse o piloto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Fórmula 1