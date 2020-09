Quem melhorou foi Bottas, que fez 1m18s952 com o cronômetro zerado e baixou ainda mais o recorde da pista. Único representante da Ferrari no Q2, Leclerc não conseguiu se classificar e ficou em 13º. Também caíram Daniil Kvyat, Kimi Raikkonen e Kevin Magnussen, que escapou da pista.

As Mercedes continuaram soberanas no Q3. A exemplo do que ocorrera no Q1 e Q2, Bottas foi o primeiro a registrar tempo, com 1m19s121, mas Hamilton foi ainda mais rápido, com 1m19s068, sem baixarem o recorde do Q2.