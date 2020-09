O certo é que, pelos próximos meses, a grande expectativa será pelo último ato de Lionel Messi com a camisa do Barcelona. Em 14 de junho de 1998, no jogo 6 da decisão da NBA, Michael Jordan, aos 35 anos, deixou Bryon Russell no chão e fez a cesta do sexto título do Bulls. Caso o Barça não vá à final da Liga dos Campeões, há possibilidade de Messi encerrar sua história no clube em 16 de maio, contra o modesto Eibar, diante de 7 mil torcedores bascos, na última rodada do Espanhol. Até lá, cabe ao argentino ditar o ritmo e o compasso de sua própria milonga.