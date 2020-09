Esporte Morre aos 82 anos Emídio Perondi, ex-deputado federal e ex-presidente da Federação Gaúcha de Futebol

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2020

Emídio Perondi morreu em casa por razões cardioneurológicas Foto: Reprodução/Facebook (Foto: Reprodução/Facebook) Foto: Reprodução/Facebook

Morreu na noite deste sábado (05) o ex-deputado federal e ex-presidente da FGF (Federação Gaúcha de Futebol) Emídio Perondi, aos 82 anos. A informação foi confirmada pelo irmão dele, Darcísio Perondi. Emídio Perondi morreu em casa, por volta das 22h, segundo o irmão, por razões cardioneurológicas. Neste sábado, Perondi havia completado 82 anos de idade.

Nascido em 5 de setembro de 1938, Emídio Perondi foi deputado federal entre 1978 e 1986, pelas legendas da Arena e do PDS. Ele também foi um dos fundadores do Jornal da Manhã, de Ijuí, em 1974. Ele presidiu a FGF entre os anos de 1991 e 2004.

Em nota, o Esporte Clube São Luiz, de Ijuí, onde Perondi foi jogador e presidente, lamentou a morte “de um dos ícones da história” do clube. Perondi foi “uma das grandes pessoas que ajudaram a construir o que hoje” o São Luiz, afirma o clube.

O Internacional também publicou nota em seu Twitter. “O Inter lamenta o falecimento do seu ex-conselheiro e ex-presidente da Federação Gaúcha de Futebol Emídio Perondi, ocorrido na noite deste sábado, aos 82 anos. O Clube do Povo deseja força aos familiares e amigos”, diz a nota.

A FGF lamentou a morte de Perondi e também publicou nota de pesar. “A Federação Gaúcha de Futebol manifesta profundo pesar pelo falecimento de seu ex-presidente Emídio Odósio Perondi. Natural de Tupanciretã, Perondi havia completado 82 anos neste sábado. Ele esteve à frente da entidade máxima do futebol no Rio Grande do Sul ao longo de quase 13 anos. Perondi comandou a FGF entre março de 1991 e janeiro de 2004. Ao longo de quase seis décadas de vida pública, Emídio Perondi também foi vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol, deputado federal, prefeito de Ijuí e jogador e presidente do Esporte Clube São Luiz. Diante da perda irreparável, a Federação presta condolências a familiares e amigos e comunica que decreta luto oficial por três dias”, disse em nota.

