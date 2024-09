Acontece Gramado será sede do maior curso de empreendedorismo de experiência do Brasil

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2024

Com duração de 12 horas, o evento é focado em profissionais que queiram transformar as empresas através das experiências que seus negócios podem proporcionar. Foto: Dio Santos

Experiências mudam pessoas. Pessoas mudam empresas. Apoiado nesse mote acontece neste sábado (28), a 2ª edição da imersão “Onda da Experiência”, maior curso de empreendedorismo de experiência do Brasil, idealizado por Will Weber.

Com duração de 12 horas, o evento que acontece no Master Hotéis, em Gramado (RS), é focado em empresários, equipes de venda, consultores, empreendedores, varejistas, lojistas, profissionais liberais entre outros que queiram transformar as empresas através das experiências que seus negócios podem proporcionar.

Entre os tópicos que serão aprofundados estão temas como “Marketing on-life”, “Escolhendo o cliente perfeito”, “Como criar uma experiência perfeita”, “Os segredos por trás dos negócios temáticos, parques e negócios de entretenimento” e “Resultados de negócios de experiência”.

Durante a imersão, os participantes terão acesso exclusivo a estratégias e ferramentas da teoria Onda da Experiência, criada e aplicada por Will Weber, além de conceitos inovadores sobre customer experience. A partir do aprendizado prático, realizarão análise e estudos de casos e terão suas dúvidas elucidadas em sessões interativas. “Vamos trabalhar com conteúdos baseados em ensino de experiência e na educação sensorial tocada pelos cinco sentidos”, antecipa, e completa: “O objetivo é ensinar a deixar de vender produto e começar a vender experiências, aumentando a margem de lucro, o ticket médio e mantendo um crescimento constante”.

Especialista em negócios de experiência, ele já utilizou suas técnicas na construção de alguns dos maiores e mais bem sucedidos empreendimentos do País. Entre seus trabalhos estão a mentoria do hotel Colline de France no ano em que foi eleito pela primeira vez o melhor hotel de luxo do mundo; mentoria dos proprietários da melhor casa de férias do Brasil: Casamar, no litoral do Paraná; atuou na transformação da loja Cristais de Gramado em uma atração temática que recebe mais de 200 mil pessoas por ano; auxiliou na concepção da história de importantes rótulos da vinícola Don Cândido, lançou o Bibs tablete e mudou a forma como as pessoas trabalham ao fundar o Cuento, primeiro coworking brasileiro.

CEO da Hector Dragão e diretor de experiência dos restaurantes da marca, Will Weber também participou da criação do projeto de multipropriedade Castelos do Vale – primeiro resort dentro de uma vinícola no Brasil, do complexo de entretenimento no centro-oeste Arca Parque e do premiado passeio na natureza: o Pé da Cascata Explorer.

Segundo o especialista, as relações de consumo mudaram e, hoje, ofertas, produtos e serviços não aproximam mais empresas e pessoas como antes. “Os clientes estão mais exigentes, compram marcas que gostam e se identificam. Para conquistá-los é preciso entender mais sobre eles, pois nesta compra também está incluído o relacionamento, a história e o encantamento que a marca pode oferecer”, ressalta.

Para Will Weber, a Onda da Experiência é mais do que um curso, é um movimento. “É a criação de uma cultura que vai garantir ao participante entrar em contato com o seu negócio e sair muito melhor depois”, afirma, e completa: “Uma onda não é uma moda passageira, é um movimento. Uma frequência contínua e repetitiva que lava e arrasta tudo aquilo que fica por baixo. Por isso nossa imersão tem o objetivo de transformar qualquer tipo de negócio em uma máquina propulsora de experiências memoráveis, capazes de reunir uma verdadeira legião de fãs”, finaliza.

O curso contará com a participação de convidados especiais. Mais informações sobre a imersão e os ingressos podem ser obtidas através do site: www.ondadaexperiencia.com.br. Vagas limitadas.

