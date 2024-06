Porto Alegre Gramados, pistas de caminhada e áreas de convivência nas margens do Trecho 1 da Orla do Guaíba são interditados

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2024

Segundo a prefeitura, a medida é necessária para garantir a segurança da população

Os gramados, pistas de caminhada e áreas de convivência ao lado da margem do Guaíba no Trecho 1 da Orla, em Porto Alegre, foram temporariamente fechados ao público.

Segundo a prefeitura, a medida, que já está valendo, é necessária para garantir a segurança da população, já que os deques, passarelas, passeios e áreas comerciais foram severamente afetados pela enchente.

Nos próximos dias, equipes das Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Obras e Infraestrutura e Esporte Lazer e Juventude farão inspeções no local para determinar os prazos necessários para os reparos.

Os quiosques da avenida Edvaldo Pereira Paiva, a loja de conveniência e o Restaurante 360 Gastrobar estão com suas atividades funcionando normalmente.

Técnicos da prefeitura ficarão responsáveis pela análise do impacto das inundações no solo e nas estruturas que ficaram submersas e pelo monitoramento e remanejo da eventual fauna silvestre presente no local. A GAM3 Parks, concessionária que administra o espaço, participará de todos os processos de vistoria e reconstrução do Trecho 1.

Trecho 3

Devido à cheia do Guaíba, as quadras de areia e de grama sintética do Trecho 3 da Orla estão interditadas por tempo indeterminado.

Já as quatro quadras de concreto já podem ser utilizadas, pois passaram por higienização. São duas poliesportivas, uma de tênis e uma de patinação.

A pista de skate também está liberada após passar por uma pequena recuperação por parte dos adotantes do espaço.

A segurança privada contratada pela prefeitura para auxiliar nos cuidados do Trecho 3 da Orla está orientada a aconselhar os frequentadores do local a não utilizarem os espaços de areia.

