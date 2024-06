Brasil Inscrições para o Enem são prorrogadas até o dia 14 deste mês

As inscrições para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024 foram prorrogadas até o dia 14 deste mês para os estudantes de todo o País, informou o ministro da Educação, Camilo Santana. O prazo terminaria às 23h59min de sexta-feira (7).

Segundo o ministro, a prorrogação ocorreu para que mais pessoas tenham a oportunidade de participar do Enem. “Estudantes do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil agora têm mais uma semana para se inscrever pela Página do Participante. Os concluintes do ensino médio em escolas públicas não pagam taxa de inscrição”, afirmou Camilo.

Ele disse que quase 100% dos estudantes do último ano do ensino médio de Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe se inscreveram no Enem.

Já em relação ao Rio Grande do Sul, mais de 70% dos alunos da rede pública que devem concluir o ensino médio neste ano estão inscritos. Em razão das enchentes que castigaram o Estado, os estudantes gaúchos estão isentos do pagamento da taxa de inscrição, que custa R$ 85.

Para se inscrever no Enem é necessário acessar a Página do Participante. As provas serão aplicadas nos dias 3 e 10 de novembro. A abertura dos portões dos locais do exame ocorrerá às 12h, e o fechamento, às 13h.

