Por Redação O Sul | 9 de maio de 2022

O corpo de jurados é formado por 24 participantes, sendo três para cada quesito. (Foto: Pedro Piegas/PMPA)

A apuração da edição deste ano do carnaval de Porto Alegre será nesta terça-feira (10), às 15h, no Complexo Cultural do Porto Seco. O trabalho começa pela análise e validação das ocorrências apontadas pelos fiscais de desfile.

Também serão avaliados os eventuais recursos e defesas apresentados. Não havendo recursos pendentes, os envelopes serão abertos e será feita a leitura das notas e a homologação imediata do resultado.

Serão avaliados os seguintes quesitos: bateria; samba-enredo; harmonia musical; tema-enredo; fantasia; evolução; mestre-sala e porta-bandeira; alegorias.

Dinâmica

O corpo de jurados, formado por 24 participantes, sendo três para cada quesito, ficaram instalados em três cabines ao longo do sambódromo. Todos eles terão a mesma participação no julgamento, entretanto será descartada a menor nota atribuída, chegando-se aos resultados finais com a soma das duas maiores notas de cada quesito. Os empates serão decididos sucessivamente pelas notas obtidas na ordem de julgamento dos quesitos.

Neste ano de retomada, o acesso e descenso se dará da seguinte forma:

— A escola classificada em nono lugar no Grupo Ouro será rebaixada para o Grupo Prata em 2023.

— As escolas classificadas em primeiro e segundo lugares do Grupo Prata ascenderão ao Grupo Ouro em 2023.

— Não haverá descenso de escola do Grupo Prata para o Grupo Bronze.

— As escolas classificadas em primeiro, segundo, terceiro e quarto lugares do Grupo Bronze ascenderão ao Grupo Prata em 2023.

— As escolas classificadas em quinto e sexto lugares do Grupo Bronze não desfilarão em caráter competitivo no Carnaval Oficial de Porto Alegre pelo prazo de dois anos, podendo desfilar na categoria convidadas.

— As escolas de samba convidadas em 2022 não serão julgadas, não acumularão pontuação e também não haverá avaliação e competição na categoria Tribo Carnavalesca.

