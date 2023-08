Expointer Grande Campeã supera demais raças leiteiras e é escolhida Vaca Suprema da Expointer 2023

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2023

Categoria reuniu os melhores exemplares em morfologia entre todos os expositores Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Após dois dias de julgamentos, a raça holandesa premiou os melhores exemplares da Expointer 2023. A vaca jovem que consagrou-se Grande Campeã foi Bickel 617 Cassandra Kingboy Doc. Ela foi escolhida pelo jurado canadense Markus Hehli, convidado para o evento.

A vaca da família Bickell também superou exemplares de outras raças que competiram pelo título de Vaca Suprema. Participaram da seletiva as Grandes Campeãs Gir, Girolando, Jersey e Holandesa da variedade vermelha e branca. Em maio, durante a Fenasul Expoleite ela já havia demonstrado seu potencial por ter vencido na categoria Vaca Jovem. Clara Bickell destacou que este é o terceiro ano de Cassandra como participante da exposição. “Ela veio como bezerra, novilha, já prenha e esse ano ela superou nossas expectativas e a gente sempre apostou na família, apostou na família dela, investindo em genética e hoje tá colhendo os frutos disso”, comemorou a criadora de Humaitá (RS).

O presidente da Associação dos Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul (Gadolando), disse que os produtores não decepcionaram aos comparecerem com seus animais. Ao todo, foram 22 expositores e mais de 160 animais. “Acho que quem esteve aqui viu que a gente estava com uma boa perspectiva e ela se concretizou. Graças a esse nosso produtor que apesar das dificuldades continua investindo em genética e criando muito bem os seus animais. O que se viu na pista hoje dito pelo Juiz e eu conversei com ele há pouco ainda é digno de qualquer lugar do mundo as nossas campeãs”, destacou Tang, que não deixou de elogiar o trabalho daqueles que não conseguiram fazer vencer os campeonatos.

Confira o resultado do Grande Campeonato desta Expointer

Grande Campeã: Bickel 617 Cassandra Kingboy Doc

Expositor e Criador: Bruno Bickel – Humaitá – RS

Reservada: C.A.M. Custodia Hotjob 156

Expositor: Carlos Jacob Wallauer – Salvador do Sul – RS

Criador: Reinaldo Schmidt e/ou Noemia Schmidt – Carambei – PR

3º lugar: Harm Matty Gold Chip 3780

Expositor: Gelson Garzella – Catuípe – RS

Criador: Lucas Rabbers – Castro – PR

Grande Campeã Vermelha e Branca: Granja Cichelero 575 Rosebud

Expositor e Criador: Evandro José Cichelero – Carlos Barbosa – RS

VACA JOVEM

Campeã: Bickel 617 Cassandra Kingboy Doc

Expositor e Criador: Bruno Bickel – Humaitá – RS

Reservada: C.A.M. Custodia Hotjob 156

Expositor: Carlos Jacob Wallauer – Salvador do Sul – RS

Criador: Reinaldo Schmidt e/ou Noemia Schmidt – Carambei – PR

3º lugar :Diamantina Haste Hotline Jordan

Expositor: Gelson Garzella – Catuípe – RS

Criador: Dirceu Antonio Osmarini – Arapoti – PR

