Expointer Azeite Recanto Maestro evidencia todo potencial da olivicultura gaúcha na Expointer 2023

Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2023

Safra de azeite gaúcho 2022/2023 ultrapassou os 500 mil litros e foi quase 30% maior do que a de 2020/2021 Foto: Anna Alves Foto: Anna Alves Foto: Anna Alves

A olivicultura gaúcha vive um grande momento: de acordo com dados da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi). Os azeites produzidos no estado também vêm acumulando reconhecimentos nacionais e internacionais devido à sua qualidade – é o caso dos Azeites Recanto Maestro, que já conquistaram títulos no estado, no Brasil e na Itália.



Fundada em 2017 pelo empresário Roberto Argenta, a marca desenvolve azeites premium a partir dos frutos do olival de 160 hectares na região central do Rio Grande do Sul. A empresa aposta principalmente nas variações de oliveiras Arbequina e Arbosana, da Espanha, e Koroneiki, da Grécia, mas também possui em seu catálogo blends únicos criados a partir de combinações com as variedades Manzanilla (Espanha) e Coratina e Grappolo (Itália), dentre outras.



“Trabalhamos com quatro rótulos principais – o verde, Arbequina, para harmonizar com pães, bolos e saladas leves; o branco, Koroneiki, que combina bem com peixes brancos, massas, embutidos e sobremesas; o vermelho, Arbosana, indicado para antepastos italianos e molhos; e o bordô, nosso Blend, ideal para finalizar carnes e frutos do mar”, detalhou Marcelo Argenta, diretor da empresa, durante participação no programa Pampa Debates na Casa da Rede Pampa, na Expointer 2023.

O objetivo da marca é expandir os negócios nos próximos anos, aumentando a produção de rótulos e alcançando novos públicos. “Ainda há muito espaço para a olivicultura crescer. Hoje o Brasil produz apenas 5% do azeite que consome, mas têm produtos de imensa qualidade. Queremos mostrar para o brasileiro e para o gaúcho que vale a pena consumir o azeite feito aqui”, explica Argenta.

A Azeites Recanto Maestro está presente na maior Feira agropecuária do estado com um estande especial, ao lado da Casa da Pampa, aberta ao público para degustações todos os dias, até 3 de setembro. Além de ser considerada o “ouro líquido” da gastronomia pela sua versatilidade e sabor, a especiaria traz diversos benefícios para a saúde, se consolidando como um produto de alto valor e de demanda crescente.

2023-08-31