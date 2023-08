Expointer Plantadeira destaque na feira promete revolucionar a produção no campo

Por Redação O Sul | 29 de agosto de 2023

A Estrela conta com soluções inteligentes que levam mais praticidade para o produtor rural. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Conhecida pelo seu DNA inovador e tecnológico, a Stara se destaca na 46ª Expointer, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). O grande destaque fica por conta da Estrela, a nova plantadeira Stara, que chegou para revolucionar o plantio.

A Estrela é a plantadeira mais completa do mercado e conta com soluções inteligentes que levam mais praticidade e facilidade para o produtor rural. Ela une a Copiagem Integrada Stara com a facilidade e a agilidade no transporte e o sistema de pulverização no sulco direto de fábrica, sem adaptações.

Sendo a única no mercado que possui duas seções de fertilizantes a Estrela, também possui poucos pontos de lubrificação, garantindo zero manutenção durante o plantio e um conjunto completo de soluções e tecnologias que levam mais produtividade e praticidade para o campo. Outro diferencial da plantadeira é o DPS-E, que garante a melhor singularidade de sementes do mercado e conta com compensação da taxa de semente em curvas.

Além disso, quem passa pelo stand da Stara encontra muitas soluções tecnológicas, principalmente na área da Agricultura Conectada. Neste espaço, o produtor pode conferir de perto as principais tecnologias desenvolvidas pela empresa para garantir mais produtividade e facilidade no dia a dia, como: Syncro, Conecta, Zero Amassamento, Telemetria, Revisão Programada e a maior novidade, o Monitoramento de Máquinas.

Lançamento de 2023, o Monitoramento de Máquinas Stara tem como objetivo auxiliar o produtor no seu dia a dia com a identificação de contratempos de forma rápida e eficiente. Quando algum indicador da máquina fugir aos parâmetros pré-estabelecidos, alertas são demonstrados na tela do Topper e são enviados para a Telemetria Stara. Caso este alerta não seja corrigido, o operador ou gestor é avisado via WhatsApp e, em casos críticos, até por ligação telefônica. Assim, o produtor fica por dentro de tudo o que está acontecendo, facilitando a sua tomada de decisão e garantindo maior performance e produtividade.

Recentemente, a linha de carretas da Stara também recebeu uma novidade. Agora elas possuem como opcional o kit de combate a incêndio, um lançamento que vem ao encontro de suprir uma demanda do campo. Este opcional está disponível nos modelos Reboke Ninja 33000 e 40000 e Reboke Inox 30000, produzidos a partir de 2020 e que possuem o tubo de descarga montado do lado externo do reservatório.

E para garantir condições especiais na hora de adquirir as máquinas e implementos, o Consórcio Stara e a Stara Financeira estarão presentes com soluções de negócios para quem busca facilidade e benefícios diferenciados durante a feira.

