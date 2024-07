Mundo Grande participação da direita radical de Marine Le Pen no primeiro turno deixa claro que a aposta do presidente francês em convocar eleições saiu pela culatra de forma espetacular

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

Macron sofreu humilhação esmagadora. (Foto: Reprodução)

Uma nova era dramática começou na França nesse domingo, 30 de junho, quando o partido de direita radical de Marine Le Pen assumiu uma liderança maciça na votação do primeiro turno para a Assembleia Nacional. Seu Reagrupamento Nacional (RN) nunca esteve tão perto de governar o país. Os primeiros resultados sugeriam que o partido havia garantido 33,5% dos votos, segundo o Ipsos, uma empresa de pesquisas.

Antes do segundo turno final, no próximo dia 7 de julho, isso o coloca no caminho certo para conquistar de 230 a 280 assentos na Assembleia Nacional, que tem 577 lugares, contra os atuais 88, e se tornar facilmente o maior grupo no Parlamento. Um resultado na ponta superior dessa faixa colocaria o Reagrupamento Nacional perto de uma maioria geral de 289.

A eleição foi marcada pelo maior comparecimento no primeiro turno desde 1997. Os candidatos do Reagrupamento Nacional ficaram em primeiro lugar em centenas de distritos eleitorais em todo o país: em seus antigos centros geográficos, como o chamado cinturão da ferrugem (industrial) no nordeste do país e o sul da França, bem como em lugares historicamente com pouco apoio, como a Bretanha. Em seu próprio distrito eleitoral em torno de Hénin-Beaumont, na região de mineração do norte da França, Le Pen foi eleita no primeiro turno.

Le Pen parece estar pronta para colher os benefícios de seu projeto de uma década para eliminar excessos de seu partido, fazer com que seus deputados pareçam apresentáveis e convencer os eleitores de que não se trata apenas de protestos barulhentos, mas de poder.

O Reagrupamento Nacional, descendente da Frente Nacional cofundada pelo pai de Le Pen e ex-membro da Waffen-SS nazista, ainda se baseia fortemente na política de identidade, com sua promessa de acabar com o direito automático à cidadania francesa para aqueles nascidos de país estrangeiros em solo francês. Ele mistura isso com promessas populares de reduzir o IVA (Imposto sobre Valor Agregado) sobre as contas de energia de 20% para 5,5%, diminuir a idade de aposentadoria e trazer de volta um imposto sobre a riqueza. Após sucessivos governos de direita, esquerda e centro, os eleitores, sempre decepcionados com seus governantes, agora parecem dispostos a apostar em um grande partido que nunca governou.

Partidos de esquerda

A aliança de quatro partidos de esquerda, a Nova Frente Popular (NFP), também teve uma boa noite, ficando em segundo lugar nacionalmente com 28,1% dos votos, segundo a Ipsos. A aliança, composta pela França Insubmissa, de Jean-Luc Mélenchon, socialistas, verdes e comunistas, qualificou-se para o segundo turno em muitos distritos eleitorais nas grandes cidades e nos subúrbios multiculturais, onde seu apoio a um Estado palestino independente é popular. A Ipsos calcula que o NFP poderia conquistar de 125 a 165 cadeiras, o que o tornaria o segundo maior bloco parlamentar.

Em contrapartida, a votação foi uma humilhação esmagadora para a aliança centrista do presidente Emmanuel Macron, Renascença. Muitos de seus próprios deputados e aliados mais próximos, pressentindo uma eliminação iminente, ficaram horrorizados com sua decisão inesperada, em 9 de junho, de convocar uma eleição imediata.

Derrota de Macron

O Renascença obteve um número desanimador de 20,7% dos votos nacionais. Agora, espera-se que perca mais da metade de seus 250 assentos; as projeções da Ipsos sugerem que poderá manter apenas 70 a 100 assentos. Um deputado chamou o fato de “catástrofe total”.

O que ficou claro com a votação do primeiro turno é que o projeto centrista de Macron e a autoridade política do presidente sairão gravemente prejudicados dessas eleições. Mesmo nos casos em que os candidatos de Macron conseguiram passar para o segundo turno, garantindo 12,5% dos eleitores registrados, eles enfrentarão duelos difíceis e, em alguns casos, disputas de três vias, nas quais serão pressionados a renunciar para bloquear o RN. De acordo com Mathieu Gallard, diretor de pesquisa da Ipsos, pode haver de 285 a 315 desses casos, mais da metade do total.

No entanto, o que ainda não está claro após esses resultados do primeiro turno é se Le Pen conseguirá garantir a maioria em 7 de julho. As pesquisas sugerem que isso está ao alcance, mas não é uma certeza.

