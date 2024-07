Notícias Ex-governador Ranolfo Vieira Júnior assume a presidência do BRDE

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Cerimônia de posse foi realizada nessa segunda-feira no Palácio Piratini. (Foto: Divulgação/BRDE)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em ato realizado nessa segunda-feira (1º) no Palácio Piratini, em Porto Alegre, o ex-governador Ranolfo Vieira Júnior foi empossado diretor-presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Ele substitui o catarinense João Paulo Kleinübing, por meio de sistema rotativo de comando com o Paraná.

Ranolfo atua no BRDE desde julho do ano passado, como nome indicado pelo governador Eduardo Leite para a vice-presidência e diretoria de operações da instituição de fomento. Em seu discurso no novo cargo, ele destacou:

“É uma honra e desafio ainda maior, a partir de hoje, liderar este trabalho, representando o Rio Grande do Sul em um momento que temos de olhar ainda mais para a sustentabilidade. Não há caminho se não o da adaptação e o da mudança da realidade”.

O ex-governador também enalteceu o papel do BRDE como referência no fomento de setores como agronegócio sustentável, inovação industrial e geração de energia renovável:

“Hoje, são mais de 37 mil clientes ativos, além da presença em mais de 1.200 municípios. Conhecemos como ninguém este chão, as potencialidades e as forças de cada região do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná”.

Por fim, sublinhou o crescimento expressivo nos investimentos do BRDE em 2023, quando superou R$ 5,8 bilhões em crédito: “Isso mostra a relevância de sua atuação para gerar renda, oportunidades e desenvolvimento para nossa gente e nossas empresas”.

Trajetória

Natural de Esteio (Região Metropolitana de Porto Alegre), Ranolfo Vieira Júnior tem 58 anos (completados no dia 7 de abril). É bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Sinos (1996), com especialização em Gestão de Segurança Pública – área que o projetou.

O ingresso na Polícia Civil se deu na década de 1980. Tornou-se delegado em 1998 (começando por Rio Grande, no Litoral Sul gaúcho) e comandou o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) por seis anos.

De 2011 a 2014 (durante o governo de Tarso Genro, do PT) exerceu a chefia de Polícia do Rio Grande do Sul – período em que também presidiu o Conselho Nacional da categoria e instituiu o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O currículo inclui, ainda, atividades como professor da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) por quase 15 anos – atualmente está licenciado – e da Academia da Polícia Civil (Acadepol) por dez anos.

Em Canoas (Região Metropolitana), foi o titular da Secretaria Municipal da Segurança Pública e Cidadania em 2017-2018, até ser convidado para compor a chapa como vice-candidato ao governo do Estado. Ele ainda estava vinculado ao PTB mas migrou para o PSDB em setembro de 2021.

Eleito vice na chapa do governador Eduardo Leite em 2018, Ranolfo chegou a acumular a função com o cargo de secretário estadual da Segurança. O auge de sua carreira política se deu em 2022: com a renúncia de Eduardo Leite (para concorrer à Presidência da República, plano que não se concretizaria), ele chefiou o Executivo gaúcho entre abril e dezembro daquele ano.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notícias

https://www.osul.com.br/ex-governador-ranolfo-vieira-junior-assume-a-presidencia-do-brde/

Ex-governador Ranolfo Vieira Júnior assume a presidência do BRDE

2024-07-01