Para 72% dos eleitores norte-americanos, o presidente Joe Biden não deveria disputar reeleição

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

Democratas reforçaram apoio ao presidente. (Foto: AFP)

Um novo levantamento divulgado neste domingo, realizado pela emissora americana CBS News com a empresa de pesquisa YouGov, mostrou que 72% dos eleitores americanos acreditam que Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos, não deveria disputar a reeleição em novembro. Em fevereiro, o número era menor: 63% dos eleitores se posicionavam contra a presença de Biden.

A nova pesquisa ouviu 1.130 eleitores entre 28 e 29 de junho, ou seja, após o último debate, em que o desempenho do candidato democrata foi criticado. A margem de erro é de 4,2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Entre os votantes do Partido Democrata, 46% afirmam que o atual chefe do Executivo não deveria concorrer, contra 54% que disseram acreditar que Biden deve sim tentar a reeleição.

Já em relação ao ex-presidente republicano Donald Trump, 54% dos eleitores gerais afirmam que ele não deveria participar da disputa. Entre os eleitores do Partido Republicano, porém, somente 15% disseram que ele não deveria tentar voltar à Casa Branca, contra 85% que defenderam a presença de Trump no pleito.

A pesquisa mostrou ainda que para 72% dos eleitores americanos Biden não tem “saúde mental e cognitiva” para exercer a função de presidente – há quatro meses, o percentual era de 65%.

Biden tem 81 anos e, após o desempenho considerado fraco no último debate, tem crescido a pressão para que ele deixe de concorrer à reeleição. Para 95% dos votantes do Partido Democrata, por exemplo, a idade foi considerada um motivo para que ele não participasse da disputa.

O desempenho de Biden durante o debate do dia 27 de junho criou uma onda de pânico entre aliados e parlamentares Democratas. Especialistas avaliam que o partido está sendo pressionado par decidir se mantém Biden como o candidato ou se o substituem por outro nome.

Apesar do cenário, Biden esteve na sexta e no sábado tentando tranquilizar apoiadores ricos de sua campanha numa visita rápida para arrecadar fundos em Manhattan, Hamptons e Nova Jersey, segundo o Financial Times. Mesmo assim, muitos doadores continuam em pânico sobre a capacidade do presidente de derrotar Trump em novembro e também se ele conseguiria aguentar ficar mais quatro anos na Casa Branca.

Trump

Do outro lado, 49% dos votantes nos EUA acreditam que Trump não tem “saúde mental e cognitiva” para exercer a função de presidente, percentual inferior aos 50% que acreditam que ele tem a capacidade necessária.

Em relação a qual candidato “apresentou suas ideias de forma clara”; “aparentou ser presidenciável”; “inspirou confiança” e “explicou seus planos e políticas”, Trump foi a resposta da maioria para todos os questionamentos feitos na pesquisa.

Já sobre qual dos dois falou a verdade, Biden foi a resposta de 40% dos eleitores, enquanto Trump foi de 32%.

Apoios a Biden

Figuras de peso ligadas ao Partido Democrata reforçaram seu apoio ao presidente Joe Biden após a divulgação da pesquisa. Na Califórnia, uma grande festa em Hollywood reuniu figuras de peso, como o presidente-executivo da Disney, Bob Iger, e o governador da Califórnia, Gavin Newsom, tido como um possível substituto caso Biden aceite deixar a corrida presidencial. Segundo o FT, o magnata de mídia Jeffrey Katzenberg, co-presidente da campanha de reeleição de Biden, expressou sua raiva diante dos comentários a respeito do presidente. Katzenberg garantiu que Biden estava “bem” aos que estavam no evento.

Biden esteve em Camp David no último domingo com a família num encontro que há muito tempo vinha sendo planejado. Assessores disseram que apenas os familiares poderiam fazê-lo desistir, mas o New York Times noticiou que o círculo íntimo do presidente o incentivaram na reunião a permanecer na disputa.

