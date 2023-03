Fórmula 1 Grande Prêmio do Bahrein 2023: veja horários e onde assistir à corrida da Fórmula 1

Por Redação O Sul | 3 de março de 2023

A temporada 2023 da Fórmula 1 começa neste fim de semana com o Grande Prêmio do Bahrein, em Sakhir. (Foto: Reprodução)

A temporada 2023 da Fórmula 1 começa neste fim de semana com o Grande Prêmio do Bahrein, em Sakhir. Com o calendário mais extenso da história, a categoria máxima do automobilismo espera promover maior competitividade do que a vista no ano passado, em que Max Verstappen, da Red Bull, ganhou com ampla vantagem, com quatro provas de antecedência.

Os treinos de pré-temporada, também realizados no Bahrein, não servem de parâmetro para o traçar perspectivas para o ano. As atividades buscam corrigir problemas e qualificar o desempenho dos carros em longas distância, em simulação de corrida.

Foram poucas as trocas nos cockpits das escuderias para 2023. Algumas novidades e outros velhos conhecidos estão de volta. O espanhol Fernando Alonso trocou a Alpine pela Aston Martin. Os franceses repuseram a saída do bicampeão com Pierre Gasly, que abriu vaga na AlphaTauri para o holandês Nyck de Vries, que pela primeira vez será titular na Fórmula 1.

Na Haas, Mick Schumacher deu lugar ao também alemão Nico Hülkemberg, de 35 anos, que não era titular de uma equipe de F-1 desde 2019. Na McLaren, também houve troca entre compatriotas. Daniel Ricciardo volta para a Red Bull como reserva e o australiano Oscar Piastri, 21, será o parceiro de Lando Norris na escuderia britânica.

O canadense Nicholas Latifi também se despediu, ao menos momentaneamente, sendo substituído pelo norte-americano Logan Sargeant, de 22 anos, que, assim como Piastri, fará sua estreia na Fórmula 1.

Não será dessa vez que o Brasil terá representantes nas pistas da Fórmula 1. Pietro Fittipaldi segue como suplente da Haas. Felipe Drugovich, atual campeão da Fórmula 2, é reserva da Aston Martin e da McLaren. Pela Aston Martin, participou da pré-temporada, depois que o titular Lance Stroll sofreu um acidente de bicicleta. O canadense, porém, está liberado para correr no fim de semana.

Calendário

A Fórmula 1 esperava em 2023 realizar 24 Grandes Prêmios. A China, porém, desistiu de sediar o evento novamente, por causa da pandemia de covid-19. Assim, serão 23 corridas. O GP de São Paulo será antecipado em relação aos últimos anos, acontecendo no fim de semana do feriado de Finados, no dia 5 de novembro.

Única novidade é a corrida de Las Vegas. Um circuito de rua será montado para sediar a penúltima etapa da temporada. Ao todo, serão três provas nos Estados Unidos: Miami, Austin e Las Vegas. A aposta da organização é aumentar o número de fãs no maior mercado consumidor da América.

Na distribuição das provas, as mudanças se dão sobre as datas das corridas do Azerbaijão e da Bélgica, que foram antecipadas para abril e junho, respectivamente. O Catar, que tem longo contrato com a categoria, volta a sediar um GP depois de ficar fora em 2022 por causa da Copa do Mundo. Veja abaixo as informações sobre o GP do Bahrein.

Sábado (4)

– 8h30min – Treino Livre 3;

– 12h – Treino classificatório.

Domingo (5)

12h – Corrida.

Onde assistir

Todos os treinos terão transmissão do canal BandSports. A Band TV exibe o treino classificatório e a corrida. Tem também a opção da F1 TV (app pago). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

